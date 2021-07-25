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Baş Belası 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baş Belası 7. Bölüm Fragmanı

Baş Belası 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baş Belası 7. Bölüm Fragmanı

Yayın hayatına girdiği ilk günden itibaren farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Baş Belası Pazar günleri ekrana geliyor. Seyircinin beğenerek izlediği dizinin bu hafta 6. Bölümü ekranlara gelecekti. Ancak Baş Belası 6. Bölümün Kurban Bayramı haftasına denk gelmesi sebebiyle Baş Belası 6. Bölüm fragmanı yayınlansa da yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Peki bu duruma göre Baş Belası yeni bölüm ne zaman?

Dizi / 25 Temmuz 2021 Pazar 12:16
Baş Belası 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baş Belası 7. Bölüm Fragmanı

Baş Belası yeni bölüm gününün gelmesiyle birlikte seyirciden yeni bölüm soruları gelmeye başladı. Bölüme saatler kala bu akşam Baş Belası yeni bölüm var mı? sorusunu soran seyirciye üzücü cevap gecikmedi. Kurban Bayramı sebebiyle dizilere verilen bir haftalık tatilden Baş Belası dizisi de etkilendi. Peki, Baş Belası yeni bölüm ne zaman? İşte Baş Belası 7. Bölüm fragmanı

Baş Belası Yeni Bölüm Ne Zaman?


Başrollerini Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Baş Belası Kurban Bayramı haftası sebebiyle bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Seyircinin merakla beklediği Baş Belası 6. Bölüm 1 Ağustos 2021 tarihinde ekrana gelecek. Heyecanla beklenen Baş Belası yeni bölümde neler olacağı ise merak ediliyor. Peki, Baş Belası yeni bölümde neler olacak?



Baş Belası Yeni Bölümde Neler Olacak?


Heyecanın dorukta olduğu Baş Belası dizisi önümüzdeki hafta 6. Bölümüyle ekrana gelecek. Baş Belası 6. Bölüme günler kala seyirci Baş Belası yeni bölümde neler olacak? Sorusunun cevabını arıyor. İşte Baş Belası 6. Bölümde neler olacak sorusunun cevabı ve Baş Belası 7. Bölüm fragmanı

Şahin'in Yener'in üzerine gitmesi cinayet bürodaki herkes tarafından dikkat çekti. Ekip, Şahin için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için çözüm arayışı içerisine girer. Şahin'i İpek ile terapi yapması konusunda ikna etme çalışmaları başlar.

At çiftliğinde meydana gelen yangında bulunan ceset ekibi harekete geçirdi. Şahin hakkında verilecek kararı umursamadan olay yerine gider. İpek ise oğlunun okulunda yapılacak gösteri için Görkem'le dans performansı hazırlar ancak yaşadığı kaza sebebiyle dansa katılamaz. Peki, Baş Belası yeni bölümde neler olacak?



Baş Belası her Pazar saat 20.00'da ATV ekranlarında!

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