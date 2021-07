AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan BM'ye Tunus tepkisi!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün akşam yaptığı açıklamayla Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu.



"Nerede Türkiye'ye ayar vermeye çalışan Birleşmiş Milletler?"



Darbe girişimine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Arap baharının başladığı Tunus'ta çok kıymetli adımların atıldığını, herkesin sorumlu davrandığını fakat meclisin bir gecede bir kararnameyle kapatıldığına vurgu yaparak, "Meclis başkanı kendi meclisine giremedi. Nerede Birleşmiş Milletler. Nerede bize Kıbrıs’ta ayar vermeye çalışanlar. Eğer ayar vereceksen Tunus’un demokrasisine ‘dur’ diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık, gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum." şeklinde konuştu.



"Her yer Türkiye, artık 'Ben varım' diyor"



Dünyada Çin’den sonra ekonomisi büyüyen ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirten Turan'ın diğer açıklamaları şöyle:



"Büyümeye devam edeceğiz. Pandemiye rağmen devam edeceğiz. Türkiye bugün Azerbaycan’daki Karabağ sorununun çözümü için var. Kuzey Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılması için en güçlü iradeyi koymak için var. Mavi vatanda, Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Suriye’de, her yerde Türkiye, artık ‘Ben varım’ diyor. Kapalı Maraş’ta biliyorsunuz 50 yıllık bir rüya vardı. Bu rüyanın ete kemiğe bürünmesinin karşılığı geçen hafta, mülkiyet haklarının korunması kaydıyla Cumhurbaşkanım oranın açılacağını söyledi. Hiçbir işte çözüm üretemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, Türkiye’yi kınadı. İsrail, Filistin’i işgal eder görmez, Amerika, komşuluğumuzun olduğu yerlerde PYD’ye silah teslim eder, görmezler. Ama egemenlik hakkımızın gereği olarak atılan adımda Türkiye’yi kınarlar. Kınasınlar. Biz eski Türkiye değiliz. Güçlü işler yapmak için buradayız. Daha iddialı işler yapmak için buradayız. 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyen, bu milletin emanetini omuzlarımızda hissediyoruz"