AK Parti'den Tunus'taki darbe girişimine sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tunus'taki darbeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



"ANAYASAL ZEMİNİ BULUNMAMAKTADIR"



Ömer Çelik, açıklamasında "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.



ŞENTOP: YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ

KURTULMUŞ: HALKIN İRADESİNE VURULAN DARBEDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" dedi.TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dediAK Parti Genel Başkanvekili Numan Krtulmuş da diplomatik temaslarda bulunduğu Azerbaycan'dan Tunus'ta yaşananlar hakkında bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, bu tür girişimlerin halkın iradesine vurulan darbeler olduğunu söyledi. Kurtulmuş "Bu darbeler halkı yok saymaktır. Birkaç kişinin silahlı güçleri de arkasına alarak böyle girşimlerde bulunması kabul edilemez" diye ekledi.