AK Parti'den Tunus'taki darbe girişimine sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'taki darbe girişimine sert tepki gösterdi. Çelik "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." dedi. Siyaset'ten de gerçekleşen bu darbe girişimine tepkiler yükseldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tunus'taki darbeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"ANAYASAL ZEMİNİ BULUNMAMAKTADIR"
Ömer Çelik, açıklamasında "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.