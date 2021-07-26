USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Dünya
AK Parti'den Tunus'taki darbe girişimine sert tepki!

AK Parti'den Tunus'taki darbe girişimine sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'taki darbe girişimine sert tepki gösterdi. Çelik "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." dedi. Siyaset'ten de gerçekleşen bu darbe girişimine tepkiler yükseldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Dünya / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:27
AK Parti'den Tunus'taki darbe girişimine sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tunus'taki darbeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ANAYASAL ZEMİNİ BULUNMAMAKTADIR"

Ömer Çelik, açıklamasında "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi

KURTULMUŞ: HALKIN İRADESİNE VURULAN DARBEDİR


AK Parti Genel Başkanvekili Numan Krtulmuş da diplomatik temaslarda bulunduğu Azerbaycan'dan Tunus'ta yaşananlar hakkında bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, bu tür girişimlerin halkın iradesine vurulan darbeler olduğunu söyledi. Kurtulmuş "Bu darbeler halkı yok saymaktır. Birkaç kişinin silahlı güçleri de arkasına alarak böyle girşimlerde bulunması kabul edilemez" diye ekledi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı