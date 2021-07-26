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ABD'li Chrest Foundation'ın para akıttığı fondaş medyanın bayrak tutanı Medyascope 'Türk' diyemiyor

ABD'li Chrest Foundation'ın para akıttığı fondaş medyanın bayrak tutanı Medyascope 'Türk' diyemiyor

ABD merkezli vakıf Chrest Foundation, Türkiye'de Ruşen Çakır'ın başında olduğu Medyascope başta olmak üzere birçok sözde basın kuruluşuna para akıtarak siyasi tetikçilik yaptırıyor. Her gün fondaş medyanın bir skandalı ortaya çıkarken son olarak Medyascope'un haberlerinde "Fransız, Rus, Alman" diyebildiği ancak "Türk" yerine "Türkiyeli" dediği ortaya çıktı.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:17
ABD'li Chrest Foundation'ın para akıttığı fondaş medyanın bayrak tutanı Medyascope 'Türk' diyemiyor

Müdahaleci ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.

ABD'DEN TETİKÇİ MEDYAYA YÜZ BİNLERCE DOLAR AKTI!


ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıktı. Bu kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekti.



'TÜRK' DİYEMİYORLAR


Medyascope'un haberlerinde milletleri belirtirken 'Alman, Rus, Fransız' dedikleri ancak 'Türk' diyemedikleri bunun yerine 'Türkiyeli' ifadesini kullandıkları ortaya çıktı.

İşte Medyascope'un haberlerindeki 'Türk' diyememe korkusu:



Fransız aydın



Alman sporcu



Rus muhalif



Türkiyeli voleybolcu

TÜRK ASKERLERİNİN POZİSYONLARI İÇİN BRİFİNG İSTEDİ


Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıktı.

Lou Anne King Jensen'in, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği öğrenildi.

Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD belgelerine göre, Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen, 31 Mayıs 2001 saat: 19:32:21'de tarihinde Stratfor Türkiye Masası'na şu e-maili göndermiş:



'ÖZELLİKLA HAKKARİ, MARDİN, KANDİL DAĞI ALANLARI'


'Talep: Türkiye / PKK mevcut durum

Chrest Vakfı Başkanı, Güneydoğu Türkiye'de sahada bulunan personeli, arkadaşları ve bağlı kuruluşları ile o bölgedeki mevcut durum hakkında ek bilgi ve söz konusu bilgilerin fiyatını talep etmektedir. Özellikle Hakkari, Mardin, Kandil Dağı alanlarından bahsetti. Birlik hareketleri, olası güvenlik endişeleri ve gelişmeleri hakkında bilgi almak istiyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgeye seyahat edecek.'

STRATFOR; 15 TEMMUZ'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ERDOĞAN'IN UÇAĞININ LOKASYONUYLA İLGİLİ 3 KEZ PAYLAŞIMDA BULUNDU


ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunmuştu.

Stratfor'un, darbecilerin suikast için yerini tespit etmeye çalıştığı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a hareket eden uçağının yerini çok kısa süre içinde tespit etmesi ve havadaki konumuyla ilgili üç kez tweet atması kamuoyunun dikkatini çekmişti.

İlk paylaşımında Erdoğan'ın uçağını Marmara Denizi üzerinde ifşa eden Stratfor, ikinci tweetinde uçağın İstanbul'a yaklaştığını ve 'muhtemelen' iniş yapacağını bildiren bir paylaşımda bulundu. Stratfor, son tweetinde ise uçağın İstanbul'a indiğinin teyit edildiğini Atatürk Hava Limanı'nın konumunu da göstererek kamuoyuna aktardı.

Teksas merkezli olan ve George Friedman tarafından kurulan Stratfor, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında küresel analizler sunsa da birçok ülkede istihbarat birimleri ve 'casuslarla' çalıştığı ifade ediliyor.


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