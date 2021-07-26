ABD, Dedeağaç'tan sonra Peşmergeye de askeri yardımda bulundu!

Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle Peşmerge Bakanlığına 70 civarında yeni araç verdi.



Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görüldü.



IRAK BAŞBAKANI ABD'YE İHTİYAÇ KALMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.



ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek için Washington'a hareket eden Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kazımi, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.



DEDEAĞAÇ'A YÜZLERCE TANK VE ZIRHLI ARAÇ SEVKEDİLMİŞTİ



Öte yandan ABD geçtiğimiz gün, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türkiye'nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç üssüne 400'den fazla tank ve zırhlı araç sevkiyatı yaptı.



Uzmanlar ABD'nin Yunanistan'a destek vermesinin, Türkiye'nin kara sularındaki hidrokarbon arayışlarına karşı bir gözdağı olduğunu düşünüyor.