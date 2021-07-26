27 Temmuz Salı Yayın Akışı 27 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 27 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 27 Temmuz Salı Günü Dizileri

Türkiye'nin en çok tercih edilen kanallarında heyecanlı bir haftanın başlangıcı yapıldı. İşte 27 Temmuz Salı günü televizyonda hangi diziler olacak? sorusunun cevabı! 27 Temmuz Salı günü televizyon yayın akışı…
27 Temmuz 2021 Salı ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.0 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Kalp Yarası
27 Temmuz 2021 Salı Star TV Yayın Akışı
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Aramızda Kalsın
• 16.45 Star Market
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Ada Masalı
• 23.30 Kazara Aşk
27 Temmuz 2021 Salı Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.00 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 22.15 Yabancı Sinema
27 Temmuz 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı
• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.00 Mucize Doktor
• 16.30 Şevkat Yerimdar
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Günün Dizisi
27 Temmuz 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı
• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 07.20 Vuslat
• 11.00 Tozkoparan
• 12.35 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Seksenler
27 Temmuz 2021 Salı Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Tv Filmi
• 09.45 Yemin
• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 12.30 Dizi
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
27 Temmuz 2021 Salı TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 02.00 Doya Doya Moda
İşte 27 Temmuz Salı 2021 yayın akışı
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