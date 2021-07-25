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Yine İYİ Parti yine tehdit! Resmen maganda partisi! Vatandaşa skandal sözler

Yine İYİ Parti yine tehdit! Resmen maganda partisi! Vatandaşa skandal sözler

Son günlerde sürekli olarak tehdit ve şiddetle gündeme gelen İYİ Parti’den bir skandal daha geldi. Bilecik Valiliği tarafından kurulan 15 Temmuz Planlama Komisyonu'nda belediyeyi temsilen bulunan İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, 15 Temmuz Şehitler Parkında yapılacak olan anma töreninin programdan çıkartılmasını istedi, vatandaşları tehdit etti.

Güncel / 25 Temmuz 2021 Pazar 11:36
Yine İYİ Parti yine tehdit! Resmen maganda partisi! Vatandaşa skandal sözler

30 kişiden oluşan komisyon üyeleri Gürses'in talebini reddetti. Bunun üzerine Ahmet Gürses, 'İleride hükümet değişirse, orada fotoğraf çektirenler yargılanır' diyerek vatandaşı tehdit eden skandal sözler sarfetti.

IŞIKLARI AÇMADILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Alınan komisyon kararlarının ardından ertesi gün Bilecik'te binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Parkı'na akın etti. Hava kararmaya başlayınca bölgedeki projektörlerin yanmasını bekleyen vatandaşlar, aydınlatmaların açılmamasıyla karanlığa mahkûm edildi.

Bunun üzerine vatandaşlar, anma programlarının yapıldığı alanı aydınlatmak için AFAD'dan yardım istedi.



AFAD ise kalabalığın olduğu bölgeyi, gönderdiği araçların projektörleriyle aydınlattı. Bu arada CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ise, göreve geldiği günden bu yana kentteki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda temizlik ve bakım yaptırmaması tepki çekiyor.

Parkın içindeki Rabia heykeline 'Ucube şey' diyen Şahin'in, tepkilere rağmen aynı tavrını sürdürmesi dikkat çekiyor.


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