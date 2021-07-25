Yine İYİ Parti yine tehdit! Resmen maganda partisi! Vatandaşa skandal sözler

30 kişiden oluşan komisyon üyeleri Gürses'in talebini reddetti. Bunun üzerine Ahmet Gürses, 'İleride hükümet değişirse, orada fotoğraf çektirenler yargılanır' diyerek vatandaşı tehdit eden skandal sözler sarfetti.



IŞIKLARI AÇMADILAR



Sabah'ta yer alan habere göre, Alınan komisyon kararlarının ardından ertesi gün Bilecik'te binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Parkı'na akın etti. Hava kararmaya başlayınca bölgedeki projektörlerin yanmasını bekleyen vatandaşlar, aydınlatmaların açılmamasıyla karanlığa mahkûm edildi.



Bunun üzerine vatandaşlar, anma programlarının yapıldığı alanı aydınlatmak için AFAD'dan yardım istedi.







AFAD ise kalabalığın olduğu bölgeyi, gönderdiği araçların projektörleriyle aydınlattı. Bu arada CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ise, göreve geldiği günden bu yana kentteki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda temizlik ve bakım yaptırmaması tepki çekiyor.



Parkın içindeki Rabia heykeline 'Ucube şey' diyen Şahin'in, tepkilere rağmen aynı tavrını sürdürmesi dikkat çekiyor.

