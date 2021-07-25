Yavru köpeği diri diri yaktılar!

Olay, 27 Haziran'da Demirciköy Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 tane yavru köpeği yol kenarında tel örgülerle çevrelediği alanda besleyen Cengiz Kıyılar, yavru köpeklerden birinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevrede araştırma yapmaya başlayan Kıyılar, yavruları beslediği alanın az ilerisinde korkunç manzara ile karşılaştı.



Yavru köpeği tamamen yanmış ve sadece kemikleri kalmış halde gören Cengiz Kıyılar jandarmaya ve Sarıyer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.



'GÖRÜNEN MANZARA DAYANILIR GİBİ DEĞİL GERÇEKTEN'



Cengiz Kıyılar, 'Burada 14 tane yavru var. İki tane anneden yetişer tane yavru. Her gün düzenli olarak sularını değiştiriyoruz, mamalarını veriyoruz. Annelere ayrı mama, yavrulara ayrı mama veriyoruz. Bugün eşimle birlikte mamalarını tazelemeye geldiğimizde bir tanesinin eksik olduğunu gördük.



13 yavru vardı ve etraftan da kötü bir koku geliyordu. Kokuyu takip ettim, hemen biraz ileride yolun kenarında, o anda gözlerime inanamadım. Yaklaşık bir metrekarelik alanda çimenler yanmış, ortasında da köpek, köpeği yakmışlar. Mangalda et yanmışçasına inanılmazdı, sadece kemikleri kalmış, kömür vaziyetindeydi. Çok üzücü bir durumdu, fotoğraflarını çektim, anne ve diğer yavrular onun başına gittiği için mikrop kapmasınlar diye hemen aynı yere biraz derince bir çukur kazarak gömdüm.



Bu bir cinayet, resmen vahşet. Değerlendirilmesi için jandarmaya haber verdim. Çok üzücü, bir insanın böyle bir şey yapmış olması inanılır gibi değil. Bu yol bizim yürüdüğümüz, gezdiğimiz yol. Yalnız gezen gençler, küçükler de oluyor. Onlar için de çok büyük bir tehlike. Şimdi geriye 13 tane yavru var daha gece burada nöbet tutmak gerekecek. Görünen manzara dayanılır gibi değil gerçektenö şeklinde konuştu.



Hayvan sever Aysugül Kara ise; 'Küçücük bebek, daha bir aylık, anne sütü emen el kadar yavru bir köpeği cayır cayır ateşe atıp yakabilecek insan demeye benim dilim varmıyor, insanlık dışı bir hareket. Bu konuda en büyük yetki sahibi olan kişilerden acilen duyarlılık bekliyorum. Acilen bu olayın takip edilip, suçluların bulunmasını, buna benzer olaylar varsa lütfen halkımızın duyuru yapmasını, bu tür kişilerin toplumumuzdan ayıklanıp temizlenmesi lazım' şeklinde konuştu.