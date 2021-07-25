Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.' ifadelerini kullandı.







Koca, 'Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı!' dedi.





