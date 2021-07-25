Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Terör mevzileri yerle bir edildi

Terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab'ın batısında yer alan bir kirpi aracına saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında TSK tarafından belirlenen hedeflerin yoğun topçu atışları vurulmasıyla ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Kahraman Mehmetçik, Suriye'de haklının hakkını savunmaya devam ederken, hainler hainlikte sınır tanımıyor. Terör örgütü YPG/PKK tarafından akşam saatlerinde El Bab'ın batısında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kirpi aracına saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında ise TSK tarafından terör örgütü YPG/PKK hedeflerinin yoğun şekilde topçu atışları ile vurulduğu öğrenildi.



ÇATIŞMALAR YAŞANDI



PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında El Bab batısındaki Hazvan - Able hattında Suriye Milli Ordusu ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşandı. Ayrıca, TSK da bölgeyi yoğun şekilde vurdu.



NOKTA ATIŞLARLA HEDEFLER İMHA EDİLDİ



Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kirpi aracına gerçekleştirilen saldırı sonrasında bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderildi. Bölgede belirlenen hedefler OBÜS'ler tarafından 'nokta' atışlarla yerle bir edildi.



İKİ ASKER ŞEHİT OLDU



Milli Savunma Bakanlığı, teröristler tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan TSK'ya ait kirpi aracına gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 Kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu, 2 Kahraman Mehmetçiğinde yaralandığını duyurdu.



Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.



Saldırı sonrasında belirlenen hedeflerin derhal ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



'Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!'



Saldırının üstünden 12 saat gibi bir süre geçmişti ki MSB'den bir açıklama daha geldi. Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesinde kirpi aracına saldırarak 2 kahraman Mehmetçiği şehit eden teröristlere verilen karşılık sonucunda ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.



'EN AZ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir' denildi.



'ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK'



Bakanlık açıklamasında şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilerek, 'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun' ifadeleri kullanıldı.

