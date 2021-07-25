Kuyucuk Gölü Neden Kurudu? Kuyucuk Gölü Nerede?

Kuyucuk Gölü, uzun süredir Kars'ın doğal güzellikleri arasında yer alıyordu. Huzur veren havası ile turistleri hayran bırakan Kuyucuk Gölü, pek çok kuş türü ile dikkat çekiyordu. Bugünlerde gelen kötü haber ise pek çok kişinin kahrolmasına sebep oldu. Kuyucuk Gölü'nün kuruduğunun haberinin yayılması üzerine Kuyucuk Gölü nerede? Kuyucuk Gölü neden kurudu? Soruları gündem oldu. Peki, Kuyucuk Gölü nerede?









Kuyucuk Gölü Nerede?



Kuyucuk Gölü Neden Kurudu?



Kuyucuk Gölü, özellikle sosyal medya hesapları ve çeşitli internet uygulamalarından paylaşılan resimlerle pek çok kişinin bildiği göllerden birisi olmayı başarılmıştır. Ramsar Sözleşmesi ile korumaya alınan göl, her yıl pek çok turisti ağırlıyordu. Turistlerin merakla gittiği Kuyucuk Gölü'nden bu yıl iyi haber gelmedi. Doğanın insanlığa hediyelerinden birisi olan Kuyucuk Gölü, kurudu.Kuyucuk Gölü nerede sorusunu soran pek çok kişi ise alınan kötü haber ile sarsıldı. Kars'ın kent merkezine yaklaşık olarak 40 kilometre uzaklıkta bulunan Arpaçay ilçesi sınırlarında bulunan Kuyucuk Gölü'nün artık eski haline dönmeyeceği konuşuluyor. Kars- Akkaya güzergahı üzerinde yer alan Kuyucuk Gölü, Kars merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunurken Akkaya'ya ise 15 kilometre uzaklıktadır. Peki,230'un üzerinde kuş yaşadığı bilinen Kuyucuk Gölü, her yıl Ekim ayının sonunda ve Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık olarak 40 bin göçmen kuşun uğrak noktası haline geliyordu. 1997 yılında 13 metre derinliğe sahip olması ile bilinen Kuyucuk Gölü, 2021 yılında yanlış su kullanımı ve kuraklık sebebiyle kurudu.sorusunu soran kişilere ise hava koşullarının gölün devamlılığı için yeterli olmadığı cevabı verilse de gölün neden kuruduğu hakkında kesin bir açıklama gerçekleştirilemedi.