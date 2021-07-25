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İzmir'de başörtülü kıza fiziki ve sözlü saldırı!

İzmir'de başörtülü kıza fiziki ve sözlü saldırı!

İzmir'de başörtülü kıza saldıran karı koca, ağza alınmayacak hakaretler savurdu. Darp raporu olan Rabia Yılmaz, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Yaşam / 25 Temmuz 2021 Pazar 17:42
İzmir'de başörtülü kıza fiziki ve sözlü saldırı!

İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Rabia Yılmaz, çirkin bir saldırıya uğradı.

Karabağlar ilçesinde yaya yolunda yürürken bir minibüsün geri geri üzerine doğru geldiğini fark eden Rabia Yılmaz, araca vurarak şoförü uyardı.

Genç kızın bu uyarısı, minibüs şoförünü çılgına çevirdi.

Minibüs şoförü eşini de yanına alarak, tartışmanın ardından oradan ayrılan Rabia Yılmaz'ı takip etti ve kenara sıkıştırdı.

Burada minibüs şoförü ile eşi Rabia Yılmaz'a saldırdı.

AK PARTİ'NİN KÖPEĞİSİN, KAPALISIN DİYE NAMUSLU MUSUN

Minibüs şoförü ile eşi, kendisini korumaya kalkan genç kıza, 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diye hakaretler savurdu.

Bu çirkin saldırının ardından hastaneye giden Rabia Yılmaz, darp raporu aldı ardından da karakola giderek şikayetçi oldu.

DİZ KAPAĞIMA ÇARPTI

Yaşanan anları anlatan Rabia Yılmaz, 'Beni görmeme ihtimali yoktu ama bu ihtimale karşı öne çıktım. 'Abi ben varım durur musun karşıya geçene kadar' dedim. Ama hiçbir şey olmamış gibi aracı tekrar üstüme sürdü. Diz kapağıma çarptı, o acı ve refleksle 'geri zekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedim. Adam bana baktı ve sen nasıl bana hakaret ediyorsun diyerek hakaretler savurdu.

BENİ TAKİP ETTİLER

Ben karşıya geçtim. Arabanın yönünü değiştirerek beni takip ettiler. Şoförün yanındaki kadın, kocamdan özür dileyeceksin diyerek çok ağır küfürler ve hakaretlerde bulundu.



BAŞÖRTÜMÜ AÇTI

Sonrasında şoförden kocam diye bahseden kadın arabadan inerek başörtümü açtı. 'Ben açığım senden daha namusluyum' dedi. Olay ona hakaret etmemden çıkmıştı, saldırdı, başımı açtı. Ben hiç hak etmediğim şekilde hakaretler duydum. Kadın hıncını alamayıp beni tokatlamaya başladı. Darp raporu aldığımda kollarımda izler vardı. Çok kötü bir şey yaşadım. Şoktayım.' dedi.


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