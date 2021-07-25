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İstanbul Adalet Sarayı karıştı! Avukat hakimi darp etti

İstanbul Adalet Sarayı karıştı! Avukat hakimi darp etti

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda taksi bekleyen hakim Bülent K., İstanbul Barosu avukatlarından İsmail Y. ile tartıştı. Avukat tarafından darbedilen hakim Bülent K., İsmail Y.'den şikayetçi oldu.

Güncel / 25 Temmuz 2021 Pazar 10:27
İstanbul Adalet Sarayı karıştı! Avukat hakimi darp etti

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde geçtiğimiz aylarda ilginç bir kavga yaşandı. Adliyede görevli hakim, taksi beklediği sırada tartıştığı bir avukat tarafından darbedildi.

Bülent K. isimli hakim İstanbul Çağlayan Adliyesinde görevliydi. Hakim, 25 Aralık günü İstanbul Adliyesi önünde taksi beklemeye başladı. Bu esnada hakimin yanına İstanbul Barosuna kayıtlı İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı.

AVUKATTAN HAKİME DARP

Yaşanan tartışma sırasında avukat, hakime tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası hakim, yola düştü. Yaralanan hakim şikayetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan avukat, suçlamaları kabul etmedi.

Ancak adliyenin kamera kayıtları incelendiğinde, taksi için yol kenarında kaldırımda bekleyen müştekiye yaklaşan şüphelinin, müştekiye tekme attıktan sonra yola düştüğüne dair görüntüler tespit edildi. 'Suçtan kurutulmaya yönelik' ifade veren avukat hakkında iddianame düzenlendi.

DAVA AÇILDI

İddianamede, İstanbul Adliyesi önünde ticari taksi bekledikleri esnada avukatın, sırada bekleyen hakimin önüne geçmek istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, akabinde şüphelinin, müştekiye tekme atmak suretiyle yaraladığı, yaşananların kamera görüntü kayıtlarıyla da sabit olduğu anlatıldı. 'Basit Yaralama' suçundan dava açılan avukat İsmail Y.'nin 4 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.


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