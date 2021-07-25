USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
İmamoğlu’ndan ‘Vur patlasın çal oynasın’ şov! Hizmete yok çalgı çengiye var

İmamoğlu’ndan ‘Vur patlasın çal oynasın’ şov! Hizmete yok çalgı çengiye var

CHP’li Ekrem İmamoğlu başkanlığa seçildikten sonra hiçbir alt yapı yatırımını tamamlayamayan, yenilerine başlayamayan, parkları, bahçeleri, parklardaki laleleri bile sulamaktan aciz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB), “Sahnem İstanbul” adlı, milyonlarca liralının harcanacağı yeni bir konser serisi başlatıyor.

Güncel / 25 Temmuz 2021 Pazar 17:39
İmamoğlu’ndan ‘Vur patlasın çal oynasın’ şov! Hizmete yok çalgı çengiye var

Tatilci Ekrem yönetiminde, Yeni Lale Devri'ni başlatmaya hazırlanan İBB, konuya ilişkin şu açıklamayı kıvançla gerçekleştirdi:

“İBB, İstanbulluları açık havada kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmak ve sanatçıları desteklemek için yeni bir etkinlik serisi başlatacak. Binlerce müzisyen, İBB iştiraklerinin desteğiyle ‘Sahnem İstanbul' konserlerinde sahne alacak. 26 Temmuz'da başlayacak konserlerle şehir yeniden notalarla buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz aylarında İstanbul'un dört yanında kültür-sanat aktiviteleri düzenlemeye devam ediyor. Konserler, tiyatro gösterimleri, çocuk etkinlikleri, sergiler ve daha pek çok etkinlikle şehir sanatla buluşurken, sanatçılara da önemli destekler sağlanıyor. İBB, bu kapsamda gerçekleştirdiği açık hava etkinliklerine, iştiraklerinin iş birliğiyle yeni bir seri daha ekliyor. 26 Temmuz'da başlayacak “Sahnem İstanbul” konserlerinde, binlerce müzisyen İstanbul'un dört bir yanını açık hava sahnesine dönüştürüyor.

İşte milyonları akıtacak İBB kuruluşları:

İstanbul'da düzenlenecek konser serilerine milyonlar akıtacak İBB kuruluşları ise şöyle sıralandı: “Sahnem İstanbu' konserleri AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, İSBAK, İSFALT, İSTON, İSTAÇ, İMAR AŞ, KİPTAŞ, KÜLTÜR AŞ, METRO İSTANBUL, BELBİM, BOĞAZİÇİ YÖNETİM, HALK EKMEK, HAMİDİYE, İGDAŞ, İSPER, İSTANBUL ENERJİ, İSTGÜVEN, İSTTELKOM, İSYÖN, SPOR İSTANBUL, ŞEHİR HATLARI, ULAŞIM AŞ, UGETAM VE İSPARK desteğiyle gerçekleşecek. KÜLTÜR AŞ'nin hem destekçileri arasında yer aldığı hem de organizasyonunu üstlendiği ‘Sahnem İstanbul'un ilk konseri 26 Temmuz'da düzenlenecek. ‘Sahnem İstanbul' projesinde, İBB tarafından Mart 2021'de gerçekleştirilen #İstanbulBirSahne açık çağrısına başvuran müzisyenler yer alıyor. Bu açık çağrıya başvuran yaklaşık 3 bin müzisyen, başvuru sıraları doğrultusunda 5 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında #İstanbulBirSahne konserleri kapsamında İstanbullularla buluştu. Pandemiden en çok etkilenen gruplar arasında yer alan müzisyenlere verilen desteğin artırılabilmesi amacıyla, projenin ikinci fazı olarak İBB iştiraklerinin destekleriyle Sahnem İstanbul projesi hayata geçirildi”

Konserlerde akıtılacak milyonların hangi örgütlere gideceği ise merak konusu. Ayrıca “ödenek yok” bahanesiyle metro inşaatlarını durdurarak çimento döken, şehir hastanesinin yolunu yapmayıp insanların can sağlığını hiçe sayan İmamoğlu'nun, konserlere bütçe ayırması da dikkatlerden kaçmadı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı