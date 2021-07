Her şey güzel oluyor mu ? CHP'li İBB'den yeni zam!

İBB yönetimi Halk Ekmek'ten sonra Hamidiye Su'ya da zam yaptı. 19 litre Hamdiye Su fiyatı bayramdan hemen önce 12.5 TL'den 14 .5 TL'ye çıkarttı.



Seçim döneminde 'İstanbullu'nun yükünü hafifleteceğiz' diyerek kampanyasını yürüten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra adeta İstanbulluları zam yağmuruna boğdu. Eylül 2019 yılında Hamidiye Suları'nın damacana fiyatını 9 liradan 11 liraya çıkartan İBB yönetimi 2020'de bir zam daha yaparak damacana sularının satış fiyatını 12,5 liraya yükseltti. Yönetim geçen mart ayında ise metro ve metrobüs istasyonlarında bulunan otomatlarda satılan 0.5 sulara yüzde 50 zam yaparak 1 TL'den 1.5 TL'ye çıkarttı. Vatandaşın büfelerde ve marketlerde daha uygun fiyata satılan yarım litrelik suyun İBB yönetiminin tasarrufu altında bulunan ve harca gideri olmayan otomatlarda daha fazla paraya satılmasına tepkisi henüz dinmemişken bayramdan hemen önce de 19 litrelik Hamdiye Su'ya da yüzde 16 zam yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan yeni zamla birlikte Hamidiye Su 19 litrelik damacana fiyatı 12.5 TL'den 14,5 liraya yükseldi.



Vatandaş tepki gösterdi



İBB yönetiminin Kurban Bayramı öncesinde yaptığı zam sonrasında birçok vatandaş şikayetçi oldu. İnternet üzerinde bulunan şikayet sitelerine eleştirilerini yazan vatandaşlar şunları söyledi:



Güngör: Hamidiye damacana 12.5 oldu 14.5 TL. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçim öncesi insanların ihtiyaçları için toplu taşıma şöyle ucuz olacak, şu şöyle ucuz olacak. Zam yapmayacağız indirim yapacağız. Gerçeğe gelince her şeye zam.



Esra: Hamidiye damacana su 12,5 TL den bayram üzeri 14,5 TL'ye çıktı. Senede 2 kere zam 4 TL helal olsun ne diyeyim. Bende bugünden sonra başka marka alacağım. Üç kuruş para kazanıyoruz kim ne kadar kırparsa derdinde bir de belediye suyu harbiden halk için gelmişsiniz başa. Bir de bizi düşünmeseniz sanırım suyu 20 TL yapacaksınız yazık.



Koray: 6 ayda bir 2 TL zam gelen belediye suyu daha ucuz olması gerekirken piyasanın üstünde damacana fiyatları. Bayram üzeri 14.5 TL olmuş oysa ki daha yeni 12.5 TL olmuştu. Bu ne hız Hamidiye! Bir daha bu firmadan almamak gerekiyormuş demek ki. Hangi maliyetiniz arttı da bir damacana suya yüzde 20 ye yakın zam yapıyorsunuz gerçekten bravo.



Eşref: 19 litre Hamidiye damacana suyunu 14.50 lira yapmışsınız. Bu nedenle artık su almayacağım. Halk ekmeğe de zam yaptınız. Günümüz koşullarında bu zammı kabul etmemiz mümkün değil.



Eren: Az önce su siparişi verdim fiyatı 12,5 TL'den 14,5 TL'ye çıkmış. Zam gelmeyen başka bir şey kaldı mı acaba? Yazık çok yazık. Ayrıca geçen gün ilk sipariş için damacana depozito fiyatını sordum 45 TL dediler. Buraya kadar her şey normal (aslında değil de) damacanayı iade ettiğimizde tarafımıza 20 TL ödeneceğini söylediler. 25 TL yıpranma payıymış getirdikleri damacana sürekli asıl sahibinde durmuyor her su siparişinde değişiyor yıpranma payı neden tüketiciye yansıtılıyor.



Basri: Hamidiye damacana su 12,5 TL den bayram üzeri 14,5 TL'ye çıktı. İnsaf ayıptır belediye şirketisiniz. Sözde halkçı belediyesiniz. İmamoğlu gelince ilk defa Hamidiye Su almaya başladım. Ancak işinizin şov olduğunu fark ettim ayıptır bari 13,5 TL de sabitleyin.