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Fahrettin Altun’dan A Haber çalışanlarına saldırı hakkında açıklama

Fahrettin Altun’dan A Haber çalışanlarına saldırı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP’li İBB çalışanları tarafından darbedilen A Haber ekibi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncel / 25 Temmuz 2021 Pazar 12:08
Fahrettin Altun’dan A Haber çalışanlarına saldırı hakkında açıklama

Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren ve yoğun dalga ile akıntı nedeniyle bir anda gözden kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını takip eden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk plajda görevli cankurtaranlar tarafından darbedilmişti.

Polis ekipleri araya girip olayı bitirirken, muhabir Şenlik ile kameraman Arıtürk, Şile Polis Merkezi'ne giderek 5 cankurtarandan şikayetçi oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şile'de haber takibi yapan gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

'A Haber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır.'


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