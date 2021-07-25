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Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Güvenlik kaynakları: Gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönüyor

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Güvenlik kaynakları: Gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirmişti. Güvenlik kaynakları, Ermenistan'ın bazı ülkelerin cesaretlendirmesiyle uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönmeye başladığını ifade etti.

Dünya / 25 Temmuz 2021 Pazar 20:41
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Güvenlik kaynakları: Gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığınca sınırın Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı, Azerbaycan ordusunun da karşılık vermesiyle çatışma yaşandığı açıklanmıştı.

'ERMENİSTAN, GERİLİMİ TIRMANDIRICI POLİTİKALARINA GERİ DÖNÜYOR'

Güvenlik kaynakları, yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarının göstergesi olarak nitelendirdi.

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın Savunma Bakanı Arutyunyan'ın yerine Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Arshak Karapetyan'ı atadığını anımsatan kaynaklar, Karapetyan'ın 'sertlik yanlısı bir general' olarak bilindiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın 'Tek Vatan Harekatı' ile işgal altındaki topraklarını geri kazandığını hatırlatan kaynaklar, 9 Kasım 2020'deki ateşkes sonrasında işgalden kurtarılan Azerbaycan toprakları ile Ermenistan arasındaki temas hattında sınır belirleme konusundaki ihtilafın devam ettiğini belirtti. Son dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çatışma sonrası dönemin acısız geçmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdiğini aktaran kaynaklar, yine Aliyev'in 'Azerbaycan savaşı sona erdirdi. Şimdi barışı düşünmenin ve sayfayı çevirmenin zamanı geldi. Biz buna hazırız' ifadelerini hatırlattı.

'ALİYEV'İN BARIŞ ÇAĞRILARINA OLUMLU BİR KARŞILIK VERİLMEDİ'

Kaynaklar, Aliyev'in barış ve diyalog çağrılarına Ermenistan tarafından olumlu bir karşılık verilmediğine dikkati çekerek, Ermenistan'ın bazı ülkelerin desteği ve cesaretlendirmesiyle gerçekleştirdiği saldırılarla uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalara geri dönmeye başladığını dile getirdi.


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