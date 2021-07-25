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Chest Foundation Türk askerinin konumlarını istedi!

Chest Foundation Türk askerinin konumlarını istedi!

Türkiye'de muhalif medyaya maddi destek sağladığı ortaya çıkan ABD'li Chest Foundation'ın karanlık ilişkileri deşifre oluyor... Başta Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope dahil onlarca kurum ve kuruluşa para akıtan Chest Foundation'ın Güneydoğu'daki Türk askerinin konumlarını istediği ortaya çıktı!

Güncel / 25 Temmuz 2021 Pazar 15:01
Chest Foundation Türk askerinin konumlarını istedi!

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan ve Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından kurulan Chest Foundation'ın Türkiyede muhalif yayın yapan medya kurumlarına yaptığı maddi yardımlar tartışılmaya devam ediyor.

Chest Foundation son 10 yıl içinde Türkiye'deki muhaliflere milyonlarca dolar fon sağladı. 2001-2021 yılları arasında en çok fon desteği sağlanan kuruluş Hrant Dink Vakfı olurken, 477 bin 58 dolar fon desteğiyle Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope ikinci sırada yer aldı.

PKK MEDYASINA DESTEK!

İçlerinde PKK'ya yakın Mezopotamya Ajansı'nın da bulunduğu kuruluşlara toplamda ise 3 milyon 535 bin 574 dolar maddi yardım yapıldı. PKK medyası Mezopotamya'ya 44 bin 676 dolar fon sağlandı. Bu yardımların gerekçesi ise 'tarafsız yayıncılık' olarak gösterildi!

Chrest Foundation'ın PKK dağ kadrosunu finanse ettiği de ortaya çıktı. 2012'de MASAK'ın hazırladığı rapora göre Chest Vakfı, Global Fund Children ve Ashoka General gibi kuruluşların Diyarbakır'da PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Umut Işığı Kadın Kooperatifi' adlı kuruluşa yüklü miktarda para aktardığı tespit edildi.

WIKILEAKS'DE CHREST FOUNDATION

Türkiye'de muhalif medya ve PKK'yi desteklemek için milyon dolarla harcayan Chrest Foundation'ın izine Wikileaks belgelerinde de rastlandı.

Buna göre, Chrest Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen, CIA'in kontrolündeki ABD'li düşünce kuruluşu Stratfor'dan Kandil, Hakkari ve Mardin'deki Türk askerleri konusunda detaylı bilgi istedi.

2007 yılında sızan bir Wikileaks belgesinde bölgedeki TSK unsurları konusunda kapsamlı brifing talebinde bulunuldu.  Böyle bir bilgiyi, kendisine 'merhametli ve adil bir toplum yaratmak, ortak doğal kaynakları sorumlu bir şekilde yönetmek' gibi ilkeleri misyon belirleyen bir vakfın hangi amaçla kullanacağı ise yanıtsız kaldı.


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