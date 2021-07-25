Baş Belası Yeni Bölüm Ne Zaman? Bu Akşam Baş Belası Yeni Bölüm Var mı? Baş Belası 7. Bölüm Fragmanı

Baş Belası yeni bölüm gününün gelmesiyle birlikte seyirciden yeni bölüm soruları gelmeye başladı. Bölüme saatler kala bu akşam Baş Belası yeni bölüm var mı? sorusunu soran seyirciye üzücü cevap gecikmedi. Kurban Bayramı sebebiyle dizilere verilen bir haftalık tatilden Baş Belası dizisi de etkilendi. Peki, Baş Belası yeni bölüm ne zaman? İşte Baş Belası 7. Bölüm fragmanı…





Baş Belası Yeni Bölüm Ne Zaman?



Baş Belası Yeni Bölümde Neler Olacak?

Başrollerini Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı Baş Belası Kurban Bayramı haftası sebebiyle bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Seyircinin merakla beklediği Baş Belası 6. Bölüm 1 Ağustos 2021 tarihinde ekrana gelecek. Heyecanla beklenen Baş Belası yeni bölümde neler olacağı ise merak ediliyor. Peki,Heyecanın dorukta olduğu Baş Belası dizisi önümüzdeki hafta 6. Bölümüyle ekrana gelecek. Baş Belası 6. Bölüme günler kala seyirciSorusunun cevabını arıyor. İşte Baş Belası 6. Bölümde neler olacak sorusunun cevabı veŞahin'in Yener'in üzerine gitmesi cinayet bürodaki herkes tarafından dikkat çekti. Ekip, Şahin için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için çözüm arayışı içerisine girer. Şahin'i İpek ile terapi yapması konusunda ikna etme çalışmaları başlar.At çiftliğinde meydana gelen yangında bulunan ceset ekibi harekete geçirdi. Şahin hakkında verilecek kararı umursamadan olay yerine gider. İpek ise oğlunun okulunda yapılacak gösteri için Görkem'le dans performansı hazırlar ancak yaşadığı kaza sebebiyle dansa katılamaz. Peki,Baş Belası her Pazar saat 20.00’da ATV ekranlarında!