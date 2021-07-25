A Haber ekibine çirkin saldırıda flaş gelişme: İşte darp raporu

AHaber'e farklı noktalarda uygulanan provokatif saldırılara bir yenisi daha eklendi. Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden aHaber ekipleri saldırıya uğradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaranlar aHaber ekibini darp etti.



Ayazma Plajı'nda muhabir Çağdaş Şenlik ve Kameraman Ayhan Arıtürk'ün bilinçli bir şekilde hedef alınmasının ardından olayı anlatan muhabir Şenlik, 'Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek' dedi. 'Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim. Haliyle Ayhan da bir anda kendisini savunma refleksi göstererek 'Sen kime namusuz diyorsun çekim yapmak için elbette sizden izin almayacağız' dedi. Bir anda Ayhan'ın üzerine yürümeye başladı. Karşılık vermeyeceğimizi biliyorlar. Direk olarak 'namusuz' dediler. Hepimiz gibi bir ailesi var. Ayhan'ın üzerinde görmüş olduğunuz bu parçalanan eşyalarımız vardı. Ayhan kamerayı ve 3G'yi sırtında taşıyordu. Bir anda Ayhan'a tekme ve yumruk atınca dengesini kaybetti ve yere düştü.



DARP RAPORU ALDI



Partizanların aldıkları emir sonrasında saldırıya maruz kalan kameraman Ayhan Arıtürk darp raporunda da maruz kaldığı şiddet belgelendi. Arıtürk'ün aldığı darp raoporunda burun kemiğinde minimal açılmanın olduğu, boynundan ve göğsünden darbe aldığı rapora işlendi. Arıtürk aldığı rapor sonrasında Şile Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında şikayetçi oldu. Arıtürk, 'Kasten ve bilinçli olarak bizim bulunduğumuz noktaya gelerek hakaret etmeye başladılar. Kalabalık bir şekilde geldiler ve dövmek maksadıyla toplandılar. Bizim onların hakaretlerine tepki vermemiz sonrasında sorgu ve sual olmadan saldırmaya başladılar. Burnumda çatlak var. Aldığım rapor sonrasında tekrar hastaneye giderek muayene olmam gerekiyor. Bu işlemden sonra hangi tedavinin uygulanacağına karar verilecek' dedi.











ŞİLE'DE 4 KİŞİ BOĞULDU



Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda önceki gün denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kaybolan son kişi olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı.













