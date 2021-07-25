26 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 12 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 26 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 26 Temmuz Pazartesi Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin sevilen kanallarında yeni bir hafta daha heyecanla başladı. Birbirinden güzel dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 26 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi diziler var? 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayın akışı…
26 Temmuz 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.0 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Kalp Yarası
26 Temmuz 2021 Pazartes Star TV Yayın Akışı
• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.45 Kaçak Gelinler
• 13.15 Aramızda Kalsın
• 16.20 Güzel Köylü
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Yabancı Sinema
26 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.00 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 22.15 Yabancı Sinema
26 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.00 Mucize Doktor
• 16.30 Şevkat Yerimdar
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Günün Dizisi
26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 07.20 Vuslat
• 11.00 Tozkoparan
• 12.35 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Seksenler
26 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Tv Filmi
• 09.45 Yemin
• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 12.30 Dizi
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
26 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 02.00 Doya Doya Moda
Türkiye'nin sevilen kanallarının 26 Temmuz Pazartesi 2021 yayın akışı
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