Wikipedia’nın kurucusundan flaş itiraf! Kirli propaganda ifşa oldu!





Küresel bilgi akışını tekeline almasıyla sık sık eleştiri oklarının hedefine oturan, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia'ya ilişkin yeni gelen iddialar, dünya gündemine bomba gibi düştü.



21. yüzyılın 'mucizesi' olarak görülen, tek bir tuşla sonsuz bir bilgi akışını kullanıcıya sunan Wikipedia'nın güvenilirliği, uzun yıllardır büyük bir tartışma konusu olarak öne çıkıyordu. Dünyanın en büyük 5. internet sitesi olan, aylık 6.1 milyar kullanıcının takip ettiği, 56 milyon anonim yazarın katkıda bulunduğu Wikipedia'nın, her zaman güvenilir bilgiler sağlamadığı uzmanlar tarafından da sık sık dile getirilirken, çevrim içi platforma dair flaş ifadeler bu kez kurucu isimden geldi.



KURUCUSUNDAN İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ



'İÇERİKLER FONLANIYOR'

'WIKIPEDIA KÜRESEL ALGILARLA OYNUYOR'

'BİLİMSEL BAŞLIKLAR BİLE PROPAGANDA AMACI TAŞIYOR'

TÜRKİYE'Yİ DE HEDEF ALMIŞLARDI

Amerikalı yazılım geliştiricisi, Wikipedia'nın kurucularından Larry Sanger, UnHerd dergisine verdiği röportajda itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. UnHerd dergisinin Lockdown TV isimli YouTube kanalına konuşan Sanger, Wikipedia'nın dünyanın en büyük propaganda aracına dönüştürüldüğünü söyledi.Freddie Sayers'a açıklamalarda bulunan Sanger, platformun güvenilirlik ve şeffaflık ilkesini 2009 yıında terk ettiğini söyledi. Platformun, uzun yıllardır kendisini fonlayan kişi ve kuruluşların isteği doğrultusunda manipüle edilmiş içeriklere yer verdiğini söyleyen Sanger, 'Sitede yer alan içeriklerin, birilerinin söylenmesini istediği şeyleri yansıtmasını sağlamak için perdenin arkasında büyük ve kirli bir oyun oynanıyor. Platformun bugün geldiği durum, artık tamir edilmenin ötesine geçti' diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.Platformun, geniş katılımcı oranıyla dünyaya hızlı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olma amacıyla kurulduğunu söyleyen Sanger, yıllar içinde anonim editöryal kadronun kâr ve kazanç isteğiyle kendilerini fonlayan kişilere taviz vermesinin, siteyi bir propaganda yuvası haline getirdiğini söyledi.Sanger, 2007 yılında kurucusu olduğu platformu bırakma sebebininse bu yozlaşma olduğunu vurguladı.Bazı küresel şirketlerin, Wikipedia'da yer alan bilgileri düzenlemek için kendi ekiplerini kurduğunu belirten Sanger, bu tür ekiplerde yer alan yazar kadrolarının tespit edilmesinin oldukça zor olduğunu dile getirdi. 'Wikipedia bugün, halkın gerçeklik algılarını kendi çıkarları için manipüle etmek isteyen isim ve kuruluşlar tarafından kullanılıyor ve bunun adı 'propaganda'dır. Bugün Wikipedia'da karşılaştığımız şey bu. Siyasi propaganda dışında, müşterileriyle ilgili Wikipedia sayfalarını izleyen ve onlar adına düzenlemeler yapan koca bir sektör de var. Ve anonim yazarlık nedeniyle bunların büyük bir kısmı engellenemiyor.' ifadelerini kullanan Sanger, sitede yer alan Hristiyanlık, uyuşturucu ticaretinin serbestleştirilmesi gibi başlıklarda da tek yönlü bilgilerin servis edildiğini vurguladı.Sitenin bugün itibarıyla, hakim ABD hükümetinin etkisi altında bir politik çerçeveye büründüğünü söyleyen Sanger, başlıkların 'onay verilen' kaynaklar dışında hiçbir kaynağı referans almadığını belirtti.Sanger, koronavirüs salgınına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Salgınla ilgili başlıkların yalnızca Dünya Ekonomik Forumu ve Dünya Sağlık Örgütü gibi tek kaynaktan çıkan ve ana söylem kabul edilmesi istenen konuları kapsadığını ifade eden Sanger, gerçek bilimsel araştırmaların sitede kendisine yer bulamadığını söyledi.Bu bağlamda bilimsel herhangi bir konu da dahil olmak üzere içeriklerin tartışmasız bir biçimde uluslararası kuruluşların görüşlerini yansıttığını belirten Sanger, sitede tarafsız bilginin olmadığını ve ana akım anlatının Wikipedia'da hakim olduğunun da altını çizdi.Hakim küresel güçlerin, kendi politik çıkarlarıyla çatışan içerikleri de sansürlediğini veya manipüle ettiğini söyleyen Sanger'ın bu açıklamaları, akıllara Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda Wikipedia ile yaşadığı olayları getirdi. Bilgi platformu, Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalışan içerikler yayınlamış, uluslararası hukuka uygun olmayan propaganda içeriklerini kaldırmayı reddetmişti.Wikipedia'nın kurucusundan gelen itiraf niteliğindeki açıklamalarsa, 'Özgür Ansiklopedi' sloganını kullanan platformun perde arkasındaki yozlaşmayı gözler önüne serdi.