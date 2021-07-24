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Suriye’de TSK’ya saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Suriye’de TSK’ya saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab’ın batısında bulunan TSK üssüne saldırı düzenlendiği ve saldırı sonrasında TSK tarafından belirlenen hedeflerin yoğun topçu atışları ile vurulduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Güncel / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:37
Suriye’de TSK’ya saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Kahraman Mehmetçik, Suriye'de haklının hakkını savunmaya devam ederken, hainler hainlikte sınır tanımıyor. Terör örgütü YPG/PKK tarafından akşam saatlerinde El Bab'ın batısında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne saldırı düzenlendiği, saldırı sonrasında ise TSK tarafından terör örgütü YPG/PKK hedeflerinin yoğun şekilde topçu atışları ile vurulduğu bilgisi edinildi.
 
ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
 
PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında El Bab batısındaki Hazvan - Able hattında Suriye Milli Ordusu ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşandığı ve yolun kapalı olduğu, TSK'nın da bölgeyi yoğun şekilde vurduğu öğrenildi.
 
İHA VE SİHALAR BÖLGEDE
 
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse gerçekleştirilen saldırı sonrasında bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) gönderildiği, bölgede ağır bombardımanların olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.


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