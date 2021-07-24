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Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi ilgiyle karşılandı

Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi ilgiyle karşılandı

Şırnak'ta çekilen ve dün akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşan "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi ilgiyle karşılandı.

Kültür-Sanat / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:58
Şırnak'ta çekilen

Yapımcılığını Bülent Durgun 'un üstlendiği, gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nin Nuh'un gemisini ararken yaşadıklarını ve Mary'nin Şırnaklı Ali'ye aşık olmasını konu alan filme gösterilen ilgi hem oyuncu hem de Şırnaklıları mutlu etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın da konuk oyuncu olduğu filmin genel koordinatörü ve oyuncusu Talat Akıl, izlenme oranından memnun.

Şırnaklılar ise kenti konu alan ilk uzun metrajlı filmin devamını bekliyor.

- “İl genelindeki tüm tarihi mekanlara filmde yer verdik'

Oyuncu Talat Akıl, AA muhabirine, Şırnak'ta filmin duyurusunu yaptıklarını, filme verdikleri ilgi ve alakadan dolayı Şırnak yönetimine ve halkına teşekkür ettiklerini söyledi.
Bunun büyük bir gurur tablosu olduğunu dile getiren Akıl, 'Şırnak tarihi ve kadim bir kent. Nuh tufanından bu yana Şırnak yerleşime açık bir yer. Buranın kültürü derin bir tarihe dayanıyor. Bu kültürü filme lanse ettik. Filmin üzerinde aylarca çalıştık, Şırnak'ın kültürü ve göreneklerini nasıl tanıtacağımıza karar verdik. Sadece merkez değil ilçelere de filmde yer verdik. İl genelindeki tüm tarihi mekanlara filmde yer verdik.' diye konuştu.

Akıl, filmin büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, 'Dün akşam TRT 1'de yayımlanan film Türkiye'de reyting rekoru kırdı ve yaklaşık 21 milyon kişi izledi. Filmin 2. bölümünü de Cudi Dağı Sefine bölgesinde çekeceğiz. Şırnak'ın artık kültür, sanat ve sinemayla anılmasını istiyoruz. Bu projelerin geliştirilmesinin Şırnak'a katkı sağlayacağına inanıyoruz.' dedi.

-“Filmin örf, adet ve kültürümüzü yansıtması bizi oldukça memnun etti'

Vatandaşlardan Ezel Namdar, filmde kentin gelenek ve göreneklerinin yansıtıldığını belirterek, 'Şırnak'ın tanıtımı için böyle filmlerin devamını istiyoruz.' ifadesini kullandı.
Filmi çok beğendiklerini dile getiren Baver Ayan ise filmde kentin kültürel değerlerinin anlatıldığını, tarihi mekanlara yer verildiğini söyledi.

Ayan, Şırnaklıların da rol almasının filme ayrı renk kattığını anlatarak, 'Filmin 2 ve 3'üncüsünü de bekliyoruz. Böyle filmlerin burada yapılması bizim için çok önemli.' şeklinde konuştu.

Şahin Uğur da filmin Şırnak'ta çekilmesinin önemine değindi. Bunun memleket için önemli bir değer olduğunu belirten Uğur, 'Filmin örf, adet ve kültürümüzü yansıtması bizi oldukça memnun etmiştir. Şırnak'ın artık terörle, hendek operasyonlarıyla değil, sinemayla anılması bizi oldukça memnun edecektir.' dedi.
Kaynak : AA

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