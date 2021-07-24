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PKK’nın tecavüz ve infazından kaçtılar

PKK’nın tecavüz ve infazından kaçtılar

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nın bugüne kadar yürütülen ikna çalışmaları sonrasında teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin ifadeleri doğrultusunda hazırladığı "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği İstismarı" başlıklı raporunda örgütteki kadın istismarı bir kez daha gözler önüne serildi.

Güncel / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:10
PKK’nın tecavüz ve infazından kaçtılar

Rapor, örgütten kaçarak teslim olan 53 kadın teröristin verdiği bilgilerin analiziyle hazırlandı. Raporda örgütten kaçan kadın teröristlerin ayrılma nedenleri tek tek ele alındı. 53 kadın teröristin ayrılma nedenlerinin başında ilk olarak taciz, tecavüz ve örgüt içi infazlar olurken ikinci sırada fiziksel ve psikolojik zorlanma yer aldı.

13 örgüt mensubu kadının taciz ve yaşanan infazlar nedeniyle örgütü terk ettiği, 11 örgüt mensubunun fiziksel ve psikolojik zorlama nedeniyle örgütten ayrıldığı belirtilirken 2 kişinin ise aile özlemi nedeniyle teslim olması dikkat çekti.

Teslim olan kadınlar, örgüt içinde insana değer verilmediğini, ölenlerin cesetlerinin arazide bırakıldığını, hastalanan örgüt mensuplarının da tedavi olmalarına izin verilmediğini anlattı.


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