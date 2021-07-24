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Iphone kullanıcılarına korkutan 'Evde Kal Türkiye' uyarısı!

Iphone kullanıcılarına korkutan 'Evde Kal Türkiye' uyarısı!

Sabah saatlerinde iPhone kullanıcılarına giden 'Evde kal Türkiye' bildirimi ve bununla birlikte yüksek sesli çalan siren sesleri vatandaşları korkuttu. Birçok kullanıcı Twitter'dan yaşadığı paniği dile getirdi.

Güncel / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:24
Iphone kullanıcılarına korkutan 'Evde Kal Türkiye' uyarısı!

Sabah saatlerinde iPhone kullanıcılarına giden 'Evde kal Türkiye' bildirimi ve bununla birlikte yüksek sesli çalan siren sesleri vatandaşları korkuttu. Birçok kullanıcı Twitter'dan yaşadığı paniği dile getirdi.

Bazı iPhone kullanıcılarına sabah saatlerinde giden bildirim sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, telefonlarına gelen 'evde kal Türkiye' bildirimiyle birlikte siren sesinin çaldığını belirterek panik olduklarını aktardı.

EvdekalTürkiye Twitter gündeminde kısa sürede en çok konuşulan konu oldu.

İlgili uyarının savaş halinde, büyük bir terör saldırısında veya risk durumu çok yüksek afetlerde yapıldığı öğrenildi.



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