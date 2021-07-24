Cumhuriyet Gazetesi CHP'li İBB'nin sıvacısı çıktı: Beceriksizliği savundular

Sarıyer'de arıza yapan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Konuya ilişkin haber yapan CHP'li İBB'nin sıvacısı Cumhuriyet Gazetesi, yaşanan beceriksizliği savundu ve haberi "Onaylanmayan bütçe yolcuya otobüs ittirdi" şeklinde duyurdu. Cumhuriyet'in bu tutumu, 'Fon'lu Haberci namussuzluğunun vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlandı.