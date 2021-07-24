AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'e yapılan alçak saldırıya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından A Haber muhabirlerine karşı yapılan alçak saldırıya sosyal medya platformu Twitter'dan yayınladığı mesajla sert tepki gösterdi.



Çelik, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un alçak saldırıyı yapan cankurtaranları savunarak vandallığı desteklemesini de sert bir dille eleştirdi.



Ömer çelik " A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Şiddete başvurmak sadece acizliğin ifadesidir. Saldırı sonrası özür dilenmesi gerekirken, hedef göstermenin devam etmesi barbarlık ve suçtur. A Haber'e geçmiş olsun. " dedi.

