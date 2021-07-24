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ABD’den fon aldığı ortaya çıkan Ruşen Çakır 16 yıl önce Pentagon’un maaşa bağladığı gazetecileri ifşa etmiş

ABD’den fon aldığı ortaya çıkan Ruşen Çakır 16 yıl önce Pentagon’un maaşa bağladığı gazetecileri ifşa etmiş

ABD tarafından fonlanan Medyascope'un yöneticisi Ruşen Çakır'ın 16 yıl önce yine ABD'nin fonladığı gazetecileri "Basın Skandalı" manşetiyle ifşa ederek haber yaptığı ortaya çıktı.

Güncel / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:12
ABD’den fon aldığı ortaya çıkan Ruşen Çakır 16 yıl önce Pentagon’un maaşa bağladığı gazetecileri ifşa etmiş

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Chrest Vakfı'nın AK Parti iktidarını karalamak gayesiyle fonladığı kuruluşların listesi ortaya çıktı. Listenin ilk sıralarında her fırsatta Türkiye aleyhinde kara propaganda içerikli haberler yapan gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope yer aldı.

Öte yandan ABD'li kuruluştan yıllık 476 bin 720 dolar destek alan Medyascope'un yöneticisi Ruşen Çakır ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Ruşen Çakır'ın 16 yıl önce ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) fonlayıp maaşa bağladığı gazetecileri haber yaptığı öğrenildi.



'Basın Skandalı' manşeti yeniden gündem oldu

Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'ın Vatan'da 7 Şubat 2005 tarihinde yayınlanan 'Basın Skandalı' başlıklı haberi yeniden gündem oldu.

Pentagon'un 50 gazeteciyi maaşa bağlayıp ABD lehine yazılar yazdırdığını ve söz konusu gazeteciler arasında 4 Türk'ün yer aldığını aktaran Çakır, Pentagon'dan fon almayı 'Gazetecilik kisvesi altında psikolojik savaş' olarak tanımlamıştı.



ABD'nin fonladığı gazetecileri yerden yere vuran Çakır şunları kaydetmişti:

'Bazı meslektaşlarımın enerjilerini, hem de çok ucuza, Amerikan ordusu için seferber etmiş olmaları ağırıma gidiyor. Bu arkadaşlar, dünyada birçok örneği görüldüğü gibi, özür dileyip gazeteciliği bırakmalıdırlar. Kendilerini acındırmaya çalışmayı bırakıp böyle onurlu bir yol seçerlerse Türkiye'ye bir yararları olur.'


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