Konya'da tehlikeli yolculuk! Yürekleri ağza getirdi!

Konya'da 3 çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.
Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde 3 çocuğun, 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Fetih ve Ankara caddeleri üzerinde yoluna devam eden otomobilin camından da bir çocuğun sarktığı görüldü.
O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.