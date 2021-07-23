Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan ve 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Eker'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdikten sonra ailesi cansız bedenini aldı. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından Eker, son yolculuğuna uğurlandı.
Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı.
Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.
Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı.
Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı
Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker'in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi. Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı