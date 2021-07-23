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Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı

Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan ve 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Eker'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdikten sonra ailesi cansız bedenini aldı. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından Eker, son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel / 23 Temmuz 2021 Cuma 16:26
Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı.

Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.
Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı.
Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker'in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi. Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı

'BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR'


DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, 'Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm.

Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı

Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti.

Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir. Şu an için tam bir şey diyemeyiz, Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılıyor. Onlardan haber bekliyoruz' dedi.

Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti.

Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


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