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Güneş Alerjisi Nedir? Güneş Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Güneş Alerjisi Olanlar Dikkat Güneş Alerjisine Ne İyi Gelir?

Güneş Alerjisi Nedir? Güneş Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Güneş Alerjisi Olanlar Dikkat Güneş Alerjisine Ne İyi Gelir?

üneş

Sağlık / 22 Temmuz 2021 Perşembe 14:19
Güneş Alerjisi Nedir? Güneş Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Güneş Alerjisi Olanlar Dikkat Güneş Alerjisine Ne İyi Gelir?

Yaz aylarının gelmesi beraberinde güneşten kaynaklanan hastalıkların çoğalmasını sağladı. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınması ile birlikte ortaya çıkan güneş alerjisi ise bu yaz en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, güneş alerjisi nasıl anlaşılır? Güneş alerjisi en çok kimlerde olur?

Güneş Alerjisi Nedir?


Güneş alerjisi çoğu zaman güneş yanığı ile benzer semptomlar göstermesi sebebiyle karıştırılıyor. Güneş ışınlarının cilde teması ile ortaya çıkan güneş alerjisi; ciltte kızarıklık, kabarma, şişlik, kaşıntı gibi çeşitli semptomların oluşmasına sebep oluyor. Aşırı duyarlı bir reaksiyon olması sebebiyle bağışıklık sisteminin de çökmesine sebep olan güneş
alerjisinin pek çok belirtisi vardır. Peki, her yaş grubundan insanın sıklıkla başına gelen güneş alerjisi belirtileri nelerdir?


Güneş Alerjisi Belirtileri Nelerdir?


Güneş alerjisi, özellikle çocukluk çağından başlayarak ileri yaş gruplarına kadar etkin bir şekilde görülen rahatsızlıklardan birisidir. Cilt kanseri olasılığını artıran ve duyarlılığa sebep olan güneş alerjisi, çeşitli belirtilerle kendisini göstermektedir. Alanında uzman doktorlar bu belirtilere dikkat edilmesi durumunda ileri seviye alerji yaşama riski azalmaktadır. Doktorların görüşleri doğrultusunda güneş alerjisi belirtileri;

• Kızarıklık,

• Ağrı,

• Şişlik,

• Deride yüksek sıcaklık,

• Pullanma,

• Soyulma,

• Deride ödem ve sertleşme,

• Üşüme,

• 38 derecenin üstünde ateş,

• Halsizlik,

• Mide bulantısı,

• Baş ağrısı,

• Susuzluk,

• Nabız problemi,

Güneş alerjisi belirtileri arasında en yaygın olan belirtilerdir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktora başvurmak güneş alerjisi tedavisi adına oldukça önemlidir. Güneş yanığı ile karıştırılan güneş alerjisinin kanser riski oldukça fazladır. Bu sebeple güneş alerjisi ile karşı karşıya kalındığında göz ardı etmemek son derece önemlidir.
Peki, güneş alerjisi neden olur?

Güneş Alerjisi Neden Olur?


Güneş alerjisinin sebebi henüz bilinmemektedir. Güneş ışınları sebebiyle cilt hücrelerinde meydana gelen salınımın güneş alerjisine sebep olduğu düşünülüyor. Pek çok kişinin başına gelen bu durum aynı zamanda antijen-antikor reaksiyonu olarak da adlandırılıyor. Bağışıklık sisteminin çökmesine ve güneş ışığına karşı reaksiyon meydana gelmesine sebep olan güneş alerjisi, tedavi edilmediği durumlarda cilt kanserinin meydana gelmesini sağlamaktadır. Bu duruma göre güneş alerjisi tedavisi nasıldır?

Güneş Alerjisi Tedavisi Nasıldır?


Güneş alerjisi tedavisi mutlaka doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gereken tedavi türlerinden birisidir. Kaşıntı ve ağrı ile ortaya çıkan güneş alerjisi, heksilen glikol içerikli kremler kullanılarak azaltılır. Cildin nemlendirilmesini sağlayan kremlerin yanı sıra alerjinin yeniden nüksetmemesi için UVA- UVB içerikli losyon kullanılması gerekmektedir. Özellikle alerjinin ortadan kalkması için dermatologların görüşlerine uyum sağlamak ve düzenli güneş alerjisi tedavisi gerçekleştirmek gerekmektedir.



Güneş Alerjisi Hangi Mevsimde Olur?


Güneş alerjisi yaz kış fark etmeksizin meydana gelebilecek alerji türlerinden birisidir. Sıklıkla yaz aylarında görülen güneş alerjisine özellikle yaz aylarında dikkat etmek gerekmektedir. Güneş alerjisi riskini azaltmak için;

• Güneş kremi kullanmak,

• Güneş ışınlarının yoğun olduğu 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamak.

• Şapka ve gözlük kullanmak,

• Hava alabilen elbiseler tercih etmek,

• Su ile temas edilmesi durumunda güneş kremini tekrar sürmek,

Güneş alerjisinden korunma yolları arasında yer almaktadır.

Güneş alerjisi nedir? ve güneş alerjisi belirtileri nelerdir? Sorusunun cevabını arayan kişiler bu bilgiler doğrultusunda güneş alerjisi problemini ortadan kaldırabilmektedir.

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