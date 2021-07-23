Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi!

Başkan Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana gelen Rize'deki incelemelerinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren havalimanı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.











ARALIK 2021'DE AÇILIYOR!



Başkan Erdoğan; Rize'nin Pazar ilçesinde inşaatı devam eden Rize- Artvin Havalimanı'na yönelik açıklama yapan şu açıklamalarda bulunmuştu;



"Buradan bir müjde daha verelim. Ulaştırma Bakanım diyor ki, Aralık 2021'de Rize-Artvin Havalimanı'nı bitiriyoruz. Havalimanımız bittiği zaman buradan havalimanı 15-20 dakika. Aynı şekilde Artvin... Oranın da gözetleme merkezi aynen merkezdeki gibi bir çay bardağı olacak. Terminal binası da gerçekten muhteşem."

