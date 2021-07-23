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Azerbaycan'ın yeni Genelkurmay başkanı belli oldu!

Azerbaycan'ın yeni Genelkurmay başkanı belli oldu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Korgeneral Kerim Veliyev'i (60) Genelkurmay Başkanı olarak atadı.

Dünya / 23 Temmuz 2021 Cuma 18:14
Azerbaycan'ın yeni Genelkurmay başkanı belli oldu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameye göre, Korgeneral Veliyev, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Personel Daire Başkanlığı görevinden azledildi. Aynı kararnameyle Veliyev, bir süredir boş olan Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.



KORGENERAL KERİM VELİYEV KİMDİR?

Bakü'de 9 Şubat 1961'de doğan Veliyev, 1982'de Bakü Yüksek Askeri Komutanlık Okulundan dereceyle mezun oldu.

Sovyet ordusunda 1982-1990 yıllarında çeşitli görevlerde bulunan Veliyev, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsız Azerbaycan ordusunda görevini sürdürdü.

Karabağ savaşına katılan Veliyev, çeşitli askeri birlikler ve savunma bakanlığında kariyerini devam ettirdi. Veliyev, 2014'te Savunma Bakan Yardımcısı ve bakanlığın Personel Daire Başkanı olarak atandı, 2019'da Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı oldu.

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI DOLAYISIYLA MADALYALARLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

İkinci Karabağ savaşında da görev alan Veliyev, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından "Zafer" nişanı ve "Cebrayıl'ın kurtuluşu" ile "Ağdam'ın kurtuluşu" madalyalarıyla ödüllendirildi.


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