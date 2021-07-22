23 Temmuz Cuma Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 23 Temmuz Cuma Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir hafta daha sona eriyor. İşte heyecanla beklenen 23 Temmuz Cuma yayın akışı…
23 Temmuz Cuma ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.00 ATV Gün Ortası
• 14.00 Nadide Hayat
• 16.00 Kalp Yarası
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Alaaddin
23 Temmuz 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı
• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 14.00 Aramızda Kalsın
• 16.30 Ayşecik ile Ömercik
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Kubat ile Müzik Sahnesi
23 Temmuz 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.30 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 20.00 Güldür Güldür Show
23 Temmuz 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı
• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 13.45 Yasak Elma
• 16.30 Fulya İle Umudun Olsun
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Aşk Mantık İntikam
23 Temmuz 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı
• 06.55 Yeşil Deniz
• 09.35 Diriliş Ertuğrul
• 13.55 Şartlı Tahliye
• 16.15 Teşkilat
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema- San Andreas Fayı
23 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7de Sabah
• 08.00 Yemin
• 09.30 Muhabbet Kapısı Bayram Özel
• 10.50 Nerminin Enfes Mutfağı
• 12.30 Aşk Bir Rüya
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 haber saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
23 Temmuz 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 09.45 10 Yaş Genç
• 10.30 Süper 1 Takım
• 10.45 Masterchef Türkiye
• 13.30 Yerli Sinema
• 15.30 Masterchef Türkiye
• 21.00 Recep İvedik 6
• 00.15 Dizi
İşte merakla beklenen 23 Temmuz Cuma günü yayın akışı
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