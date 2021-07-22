Yunanistan Fransa'nın eskimiş savaş jetlerine servet ödedi!

Yunanistan'ın, bölgesel ve küresel çapta tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye ile girişmeye çalıştığı yarış devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin askeri ve siyasi gücüne erişmek için sık sık Batılı ülkelere çağrıda bulunan Yunan hükümeti, son olarak Fransa ile silahlı kuvvetler anlaşması yapmıştı.



BÜTÇE İKİNCİ ELE YETTİ



Geçtiğimiz yıl Fransa ile Rafale savaş jetleri anlaşması yapan Yunanistan, bu hamlesiyle eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. Koronavirüsün de etkisiyle artan ekonomik çıkmaza rağmen 2021 savunma bütçesindeki silahlanma payını iki katına çıkaran Yunan hükümeti, artan bütçeye ile birlikte Fransa ile 2,8 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.



Fransız Dassault firmasının geliştirdiği Rafale jetlerini satın alan Yunanistan, 12'si ikinci el, 6'sı sıfır olmak üzere 18 savaş jetinin kendisine ulaşmasını heyecanla bekliyordu.



İLK JET TESLİM ALINDI



Rekor bütçeyle aldıkları ikinci el jetlerin ilki, dün itibarıyla Yunan tarafına teslim edildi. Ülkenin Istres kentinde bulunan üretici Dassault Aviation firmasının tesislerinde düzenlenen teslim törenine, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgo Bliumis katıldı.



Rafale jetleri için oldukça heyecanlı oldukları gözlenen Yunan yetkililer, yaptıkları açıklamalarda bu jetlerin 'bölgedeki oyunu değiştiriceğini' iddia etti.



Savunma Bakanı Panayiotopulos ülke basınına yaptığı açıklamada 'Rafale'ler ile Yunan hava kuvvetlerinin gücü katlanarak artıyor. Bu uçaklar sayesinde güç dengesinin şimdiden zaten değiştiğine inanıyorum.' ifadelerini kullandı. Atina hükümetinin bu jetleri satın almasının sebebinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan istikrar sorunu olduğunu söyleyen Panayiotopulos'un, ikinci el jetin üzerinde mutluluk pozu verdi.



Fransa'yla imzalanan sözleşmeye göre Yunanistan, her ay bir jeti teslim alacak. 18 Rafale uçağının teslim süresinin ise, 2023 başlarında tamamlanması bekleniyor.

