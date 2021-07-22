Yavaş'ın gözü doymuyor! Oraya girmek artık ücretli!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı parklarda giriş ücretlerine yapılan zamlar vatandaşların tepkisine neden oldu.



GİRİŞLER 10 TL OLDU



Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELTAŞ Şirketi'nin, Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesini aldıktan sonra Soğuksu Milli Parkı'na araçla girişlerinden 10 TL ücret alınmaya başlandığı öğrenildi.



"SOĞUKSU MİLLİ PARKI'NA ANCAK ARAÇLA GİDİLEBİLİYOR"



Ankara Büyükşehir Belediyesi; daha önce ücretsiz olan Soğuksu Milli Parkı'ndan araçla girişlerde ücret alınması üzerine "Yayalardan ücret alınmıyor" açıklamasında bulunmuştu. Soğuksu Milli Parkı'na ancak araçla gidilebiliyor.



Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karardan dönmesini ve Soğuksu Milli Parkı'na girişlerin eskisi gibi ücretsiz olmasını bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankaralıların hafta sonu tatillerinin ilk adreslerinden biri olan Mogan Gölü'nde de araçla giriş ücreti 1 TL'den 5 TL'ye yükseltildi. Mustafa Tuna döneminde 1 TL olan park giriş ücretlerine yapılan zamlar Ankaralıların tepkisine neden oldu.



ANKARALILAR ZAMLARA TEPKİLİ



İLHAN MEHTAP: "Şimdiye kadar ücretsizdi neden ücretli oldu? Kendi ilimde doğaya parayla mı gireceğiz? Ne kadar saçma…"



PAKİZE DURSUN GÜNDOĞDU: "Memleketin bir Soğuksu Parkı vardı, onu da paralı yaptınız. Doğa da hava da paralı artık. Her şey gerçekten çok güzel.."



SİBEL BURAK: "Bu ne saçmalık ya? Ben diğer illerde park girişlerinde alınan ücrete kızıyordum, benim memleketimde de oldu aynısı…"



BORAY GÖKTAŞ: "1987 veya 1988 yıllarında da ücretli idi… Araç ve araç içinde kaç kişi var ise ücret alınırdı tabi ki yayalardan da ücret alınıyordu, şimdi yine başladılar, yani şimdi soruyorum Milli Park'ta o kadar çalışan görevli var, o kadar müşterisi var yani bu ücret alımı neye göre yapılacak bir detay haber verirseniz iyi olur.."



SERKAN ASLAN: "İhaleler canlı ya önemli değil, Soğuksu paralı olmuş ne yazar. Makam arabası da yok, mercedes minibüs nedir ki makam aracının yanında?"



RIZA MERAKİ: "Melih Gökçek'i çok arayacağız"



VARANK: "BU FIRSATÇILIĞI YAPMAMAK LAZIM"



Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank da; Ankara'daki park giriş ücretlerine yapılan zamlara tepki göstermişti.



Mustafa Varank, salgın döneminde insanların açık havada daha fazla vakit geçirmeyi istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef bunu fırsata çevirmek isteyenleri de görebiliyoruz. Dün Kızılcahamam'da bazı vatandaşlarımız bana şikayette bulundu: 'Burada Soğuksu Milli Parkı'nın işletmecisi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Daha önce burası bedavaydı, şimdi ancak ücretli girebiliyoruz.' Bu fırsatçılığı yapmamak lazım.. İnsanlarımızın açık havaya ihtiyacı olduğu bir dönemde milli parkı ücretsizken ücretli hale getirmek doğru bir uygulama değil. İnşallah bu yanlıştan da dönerler. Bu hususu Ankaralıların takdirine bırakıyorum."



SEÇİM ÖNCESİ VAATLERİNDEN ÇOK UZAK



Sabah'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'ya her şeyden önce huzur ve mutluluk vadediyorum. Belediye başkanları söylemleriyle değil, eylem ve hizmetleriyle ön plana çıkmalıdır" iddiasında bulunmuştu. Mansur Yavaş'ın, dar gelirli vatandaşı zor duruma düşürecek kararlara imza atması dikkat çekiyor.



KURTULUŞ PARKI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ'NE VERİLDİ



Mansur Yavaş, Çankaya'da 60 yıldır halkın nefes aldığı Kurtuluş Parkı'nı Türk Eğitim Derneği Üniversitesi'ne (TED) vermişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile üniversite yetkilileri arasında düzenlenen protokol gereği, Kurtuluş Parkı, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi'ne tahsis edildi. Ankara'nın en merkezi ve gözde konumlarından birinde bulunan parkın Kolej semtine ismini veren TED Koleji'nin yerine kurulan TED Üniversitesi tarafından yenilenerek etrafının kapatılacağı, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek için kullanılacağı ifade edildi.