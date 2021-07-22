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Uyuyan annesini boğduktan sonra boğazını kesti!

Uyuyan annesini boğduktan sonra boğazını kesti!

Denizli'de psikolojik tedavi gören şahıs bir gün önce kavga ettiği annesi Şadiye Rüzgar'ı yatağında uyurken boğmasının ardından boğazını kesti. Yaşanan vahşet sonrasında polis ekipleri annesini öldüren şahsı yakalayarak gözaltına aldı..

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 01:43
Uyuyan annesini boğduktan sonra boğazını kesti!

Denizli'nin Güney ilçesinde, psikolojik tedavi gören G.R. (36), bir gün önce tartıştığı annesi Şadiye Rüzgar'ı (68) yatağında uyurken boğup, ardından boğazını kesti. Olay yerinden motosikletiyle kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BOĞAZINI KESTİ

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen G.R., iddiaya göre dün henüz bilinmeyen nedenle annesi Şadiye Rüzgar ile tartıştı. G.R., sabah saatlerinde annesi Şadiye Rüzgar'ın yaşadığı Tilkilik Mahallesi'ndeki evine gitti. Uyuduğu sırada annesini elleriyle boğan G.R., daha sonra boğazını kesti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Annesinin cesedini yatağın altına saklayan G.R., motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Şadiye Rüzgar'dan haber alamayan büyük oğlunun eşi, akşam saatlerinde evine gittiği kayınvalidesini kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

5 YIL ÖNCE EVİNİ YAKMIŞ

5 yıl önce ailesiyle yaşadığı evi yaktığı da öğrenilen olayın şüphelisi G.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, G.R.'nin motosikletiyle kent merkezine kaçtığını tespit etti. Kent merkezindeki bir parkta otururken polis ekiplerince yakalanan cinayet şüphelisi G.R. gözaltına alındı. G.R., polisteki ifadesinde tartıştığı annesini öldürdüğünü söyleyerek cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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