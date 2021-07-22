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Teröristbaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a şok: Nokta operasyon

Teröristbaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a şok: Nokta operasyon

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde MİT Bölge Başkanlığının verdiği koordinatlarla TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla tek atışla vurularak etkisiz hale getirilen teröristin Armanç Cudi kod adlı Abdullah Bulat olduğu ortaya çıktı. Abdullah Bulat'ın örgütün sözde özel güç yapılanmasında suikastçı olduğu ve bir süre önce Kandil'den bizzat Murat Karayılan ve Cemil Bayık tarafından sansasyonel saldırılar ve suikastlar için Diyarbakır'a gönderildiği belirlendi.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:29
Teröristbaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a şok: Nokta operasyon

Terör örgütü elebaşısı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın sansasyonel saldırı için Diyarbakır'a gönderdiği Abdullah Bulat, MİT'in verdiği koordinatla SİHA tarafından nokta atışıyla vuruldu. Bulat, PKK'nın şehirlerdeki uyuyan hücre yapılanmasını oluşturan YPS adlı birimin de tepe isimlerindendi.

SANSASYONEL SALDIRI PLANI

Abdullah Bulat'ın örgütün sözde özel güç yapılanmasında suikastçı olduğu ve bir süre önce Kandil'den bizzat Murat Karayılan ve Cemil Bayık tarafından sansasyonel saldırılar ve suikastlar için Diyarbakır'a gönderildiği belirlendi.

NOKTA ATIŞ İLE VURULDU

Lice'nin Sağlık köyünden Akçabudak köyü Hevsel mezrasına gitmek için sivil arazi aracıyla hareket halindeki terörist 18 Haziran günü MİT Bölge Başkanlığından alınan istihbarat doğrultusunda Silahlı İnsansız Hava Aracıyla (SİHA) takip edilerek nokta atışıyla vuruldu. Etkisiz hale getirilen o teröristin Abdullah Bulat olduğu belirlendi.

MİT'TEN GELEN İSTİHBARAT...

PKK'nın özel güç yapılanmasında keskin nişancı ve suikastçı olduğu tespit edilen terörist Bulat'ın Sağlık köyünde bir ahırda gizlendiği ve havanın kararmasıyla birlikte köyden çıkış yaparak Lice kuzeyindeki Hevsel mezrasındaki başka bir terörist grupla buluşmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Teröristin bulunduğu köy ve çevresindeki koordinatlar belirlendikten sonra bölgeye TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı sevk edildi. SİHA'nın araziyi gözetlediği sırada MİT'ten gelen istihbarat teyit edildi.

TAM O ANDA DÜĞMEYE BASILDI

Görüntülerde sivil bir arazi aracının köyden çıkış yaparak Akçabudak köyüne doğru patika yolda ilerlediği tespit edildi. Adım adım izlenen aracın sivillerin yerleşim alanından uzaklaşması beklendi. Araçta yüzde bir ihtimal bile olsa sivillerin olabileceği hassasiyetini değerlendiren Jandarma ekipleri, dağlık ve ormanlık bölgeye ulaşan aracın bir yamaçta durduğunu SİHA görüntülerinden takip etti. Silahlı teröristin araçtan inerek ormanlık alana doğru gitmeye çalıştığı sırada operasyon için düğmeye basıldı. Takip edildiğinin farkında bile olmayan terörist, SİHA'nın hedefe kilitlenen akıllı mühimmatıyla vurularak etkisiz hale getirildi.


YPS'NİN BAŞINDAKİ İSİMDİ

Terörist Bulat, son olarak terörist elebaşları Cemil Bayık ve Murat Karayılan tarafından kanlı saldırılar ve sansasyonel eylemler için Diyarbakır kırsalına gönderilmişti. Bulat, PKK'nın şehirlerdeki uyuyan hücre yapılanmasını oluşturan YPS adlı birimin de tepe isimlerindendi.


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