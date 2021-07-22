Süleyman Soylu'dan Rize ve Artvin açıklaması: Baraj patladı iddiası doğru değil

Geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağış ve sel nedeniyle Rize'de 6 kişi hayatını kaybetmişti.



Rize, bugün de sağanak yağış etkisiyle sel sularına teslim oldu.



Son 12 saatte 110 kilograma yakın yağış düştüğü kentte can kaybı olmazken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalan vatandaşları ekipler botlarla kurtardı.



HES PATLADIĞI İDDİALARI

SU, HES'İ AŞTI

"PATLADIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

"TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'deki sel felaketine yönelik bölgede incelemelerde bulundu.Felaketle ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, bazı yayın organlarının HES patladığı iddiasıyla haber yapmalarına cevap verdi.Videoda bir vatandaşın 'HES patladı' iddiasının yayılmasının ardından HES'lerde patlama meydana geldiği bilgisinin yayılması üzerine, baraj veya HES'lerde sorun olmadığı, yalnızca suyun HES'i aştığı aktarıldı.Sel sularını HES patlamasına bağlayan yayın organlarının doğru haber yapmadığını aktaran Bakan Soylu, "Beklenilenin çok üstünde, tabi mevsim normallerinin de üstünde bu yağmurlar. Bir tek şey söz konusu oldu. Barajlar yukardan patladı geldi diye. Herhangi bir baraj da yok, baraj patlaması da yok. Bu bir yanlış bilgi diyelim. Kulaktan kulağa yayılan bilgiler. Sadece HES'ler var. Zaten su onların üzerinden aşmış geçmiş oldu.Onun için vatandaşımızın bu konuda ki bilgisinin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Geldiğimizde burada bir korku söz konusuydu. Doğal olarak eğer böyle bir baraj var ve taşacaksa o bilginin yanlış olduğunu iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, "Geçmiş olsun dileklerimiz var. Buradayız. İnşallah buralar normal haline dönene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün ekipler, büyük bir gayret içerisinde. Allah'a şükür can kaybımız yok. İnşallah gerisini hep birlikte telafi ederiz." dedi.