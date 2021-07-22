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Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı

Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı

İstanbul’un Karadeniz kıyısı ilçelerinden Şile'de, şiddetli rüzgar ve dalgadan dolayı denize giren bir kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu. Ekipler tarafından kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken, denize girmek yasaklandı.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 13:55
Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Valilik denize girmeyi yasakladı

Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.


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