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Teknoloji
Selçuk Bayraktar'ın MİUS müjdesi sonrası Yunan spiker kudurdu: Buna izin vermemeliyiz

Selçuk Bayraktar'ın MİUS müjdesi sonrası Yunan spiker kudurdu: Buna izin vermemeliyiz

Selçuk Bayraktar'ın MİUS müjdesi hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu belirterek "Buna izin vermeyelim çünkü yakında geri dönecekler ve bu bir kehanet değil" diye konuştu.

Teknoloji / 22 Temmuz 2021 Perşembe 14:28
Selçuk Bayraktar'ın MİUS müjdesi sonrası Yunan spiker kudurdu: Buna izin vermemeliyiz

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) müjdesi hakkında konuştu.

Türkiye'nin planları için ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu dile getiren Theodoratos, "Buna izin vermeyelim çünkü yakında geri dönecekler ve bu bir kehanet değil" dedi.

MİUS'un teknik detaylarından bahseden Theodoratos, "MİUS esasen hızı ses altında olacak bir insansız hava aracı sistemidir. 2 tona yakın yük taşıyabilecek" diye konuştu. Yunan spiker ayrıca MİUS'un Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini aktardı.
Baykar firmasından MİUS sürprizi

Baykar firması geçtiğimiz günlerde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin ilk kavramsal tasarım görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz."
Selçuk Bayraktar da videoyla tanıttı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da paylaştığı videoyla MİUS projesini tanıttı.

Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak. İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı.

Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5.nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor. MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz" şeklinde konuştu.
"Mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek"

"MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak" diyen Selçuk Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak önemli bir yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek."
"Agresif manevra kabiliyetine sahip olacak"

Bayraktar konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Hava aracımızın tasarımında dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard dediğimiz yatay kontrol yüzeyleri. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek.Farklı kabiliyete sahip MİUS'lar yapay zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek. Aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MİUS daha yüksek kapasiteye sahip son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edecek.

Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliği ile hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek...Daha önce de ifade ettiğim ve SİHA'larımızın dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız."


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