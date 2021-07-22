USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu duyurdu!

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu duyurdu!

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayılarının yer aldığı, 10-16 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan “mavi tabloyu” yayınladı. Bir önceki haftaya göre toplam vaka sayısı ve toplam hasta sayısında artış yaşanırken, toplam vefat sayısında düşüş gözlendi.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:05
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu duyurdu!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık Kovid -19 verilerinin yer aldığı "mavi tabloyu" yayınladı. 10-16 Temmuz günlerini kapsayan tablodaki test sayısı, vaka sayısı ve hasta sayısında; 3-9 Temmuz günlerine ilişkin verilere kıyasla artış gözlendi.

Tabloya göre 10-16 Temmuz günlerinde 1 milyon 608 bin 670 test yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609, hasta sayısı ise 3 bin 748 olarak belirlendi. Bu tarihlerde 295 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybederken 36 bin 377 kişi ise sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz hafta ise toplamda 1 milyon 562 bin 70 test yapılırken vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı ise 3 bin 308 olarak belirlendi. Geçen hafta koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 326 olarak açıklanırken 33 bin 29 kişinin iyileştiği belirtildi.

İŞTE 10-16 TEMMUZ HAFTALIK KORONAVİRÜS TABLOSU



Diğer veriler ise karşılaştırmalı olarak şöyle:

-Hastalarda zatürre oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 4,75 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 4,7 oldu.

-Yatak doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 50,4 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 48,9 oldu.

-Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 63 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 62,1 oldu.

-Ventilatör doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 27,7 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 26,3 oldu.

-Ortalama ağır hasta sayısı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 543 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 552 oldu.

.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı