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Kız kardeşler otobüste sözlü tacize uğramıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Kız kardeşler otobüste sözlü tacize uğramıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Kahramanmaraş'ta, Şeyma (26) ve Büşra Pak (24) kardeşler, bindikleri özel halk otobüsünde Adem A. (38) ve Aydın A.'nın sözlü tacizine uğradı. Şüphelilerden Adem A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Aydın A. ise serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:29
Kız kardeşler otobüste sözlü tacize uğramıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Kahramanmaraş'ta pazar günü akşam saatlerinde özel bir halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğu oturdu. Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., Pak kardeşlere sözlü tacizde bulunmaya başladı. Kardeşlerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler hakaret etti.

O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekti. Adem A. ve Aydın A., durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile diğer yolcular şüphelilere müdahale etti ve arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Adem A. ve Aydın A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Kız kardeşlere hakaret ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini de kullandıkları öne sürülen Adem A., ile Aydın A. hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit, kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Adem A. tutuklandı, Aydın A., ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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