Karadeniz sahillerinde şok: Peş peşe duyurdular...

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde dün başlayan ve etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle olası boğulma vakalarının yaşanmaması adına tüm ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.





Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı



Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı. Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.





Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde aşırı dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar sahil boyunca gezip anonslar yaparak halkı denize girmemeleri konusunda uyardı. Denizdeki vatandaşlar cankurtaran, polis ve zabıtaların uyarıları üzerine sudan çıktı. Can güvenliği nedeniyle alınan karar üzerine tatilciler, sahilde güneşlenerek zaman geçirdi.



DALGALAR DENİZE GİRMEYİ TEHLİKELİ HALE GETİRDİ



Bayram tatilinde İstanbul'da kalan vatandaşlar denize girmek için Sarıyer'de bulunan Gümüşdere Aile Plajı'na geldi. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar denize girmeyi tehlikeli hale getirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denize girmek için gelen vatandaşları dalgalar ve dip akıntı nedeniyle tehlikeli hale gelen denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.

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KIRMIZI BAYRAKLAR ASILDI



Plaja denize girmenin tehlikeli olduğunu belirten kırmızı bayraklar asılırken, atlı ve yaya jandarma devriye ekipleri sürekli dolaşarak vatandaşları uyardı. Vatandaşlara dalgalı ve dip akıntılı denizlerde yüzmenin tehlikelerini anlatan broşürler dağıtıldı.



Ayrıca, plajda cankurtaran olarak görev yapan görevliler sürekli megafonlarla vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.



Denize girmek için gelen Seher Canca; 'Hava rüzgarlı denize giremiyoruz, öyle oturuyoruz. Kurtarıcı bir alet yok burada, şimdi burada biri boğulsa yüzerek oraya nasıl gidecek cankurtaran' diye konuştu.





Ailesi ile birlikte yüzmek için gelen Osman Tepegöz ise;'Buraya ailece yüzmeye geldik ama girişte bize bilgi verilmedi. Beş kişi bizden 200 lira para aldılar ama denize giremiyoruz' şeklinde konuştu.