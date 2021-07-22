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Kadın Hastalıkları Nelerdir? Kadın Hastalıklarından Korunmanın Yolları

Kadın Hastalıkları Nelerdir? Kadın Hastalıklarından Korunmanın Yolları

Kadın hastalıkları pek çok kadının son derece endişe ettiği hastalık türlerinden birisidir. Pek çok insan kadın hastalıkları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebi ciddi problemler yaşamaktadır. Peki, kadın hastalıkları nelerdir? Kadın hastalıkları belirtileri nelerdir? Kadın hastalıkları isimleri…

Sağlık / 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:23
Kadın Hastalıkları Nelerdir? Kadın Hastalıklarından Korunmanın Yolları

Her kadın hayatının belirli dönemlerinde kadın hastalıkları ile burun buruna gelmektedir. Pek çok kadının karşılaştığı kadın hastalıkları tedavi edilmediği durumlarda ciddi sağlık problemlerine sebep oluyor. Milyonlarca kadının hayatını kaybetmesine sebep olan kadın hastalıkları nelerdir? Kadın hastalıkları neden olur?

Kadın Hastalıkları İsimleri Nelerdir?


Kadın hastalıklarının artmasıyla birlikte pek çok kadın, kadın hastalıkları isimleri nelerdir? Sorusunun cevabını araştırmaktadır. Bilinen kadın hastalıkları isimleri;

• Vaginitis

• Vulvitis

• Endometriozis

• Miyom

• Premenstrüel Sendrom (PMS)

• HPV Enfeksiyonu

• Polikistik Over Sendromu

• Over kistleri,

Kadın hastalıkları isimleri arasında yer almaktadır.



Kadın Hastalıkları Belirtileri Nelerdir


Kadın hastalıkları belirtileri nelerdir? Sorusunu soranlar için gözle görülebilir belirtiler vardır.
Kadın hastalıları belirtileri;

• Genital bölgede meydana gelen akıntı,

• Cinsellik sırasında ağrı ve yanma hissi,

• Enfeksiyon olması,

• Şiddetli kasık ağrısı,

• Genital bölgede kaşınma,

• Ağrılı adet dönemi,

• Rahmin karından elle hissedilmesi,

• Şiddetli karın ağrısı ve kaşıtnı

• Cinsellik sonrasında meydana gelen kanama,

• Genital bölgedeki koku,

Kadın hastalıklarının belirtisi olarak görülmektedir. Bu tür belirtileri üzerinde taşıdığını fark den kişiler zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmelidir. Kadın hastalıklarında erken
teşhis tedavi sürecinin hızlanması adına oldukça önemlidir.

Kadın Hastalıklarından Korunma Yolları Nelerdir?


• JİNEKOLOJİK MUAYENE

Düzenli muayene cinsiyet fark etmeksizin herkesin yaptırması gereken temel sağlık uygulamasıdır. Düzenli aralıklarla yapılan genel muayeneler çeşitli hastalıklardan korunmayı sağlarken aynı zamanda erken teşhis imkanı sağlar.
Kadın hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir? Sorusunu soran kişilere alanında uzman doktorlardan jinekolojik muayene yanıtı gelmektedir. Muayeneleri sadece risk grubundaki insanların yaptırması gerektiği düşünülmemelidir. Düzenli aralıklarla yapılan jinekolojik muayene kadın hastalıklarından korunmanın etkili yolları arasında yer almaktadır.

• TARAMA TESTLERİ

Özellikle rahim ağzı kanseri kadınlar için son derece tehlikeli olan ve hayati riskler doğurabilen kadın hastalıklarından birisidir. Düzenli muayene olunmaması sebebiyle genellikle ilk aşamada tespit edilemez. Bu sebeple tarama testlerinin gerçekleştirilmesi erken teşhis imkanı için oldukça önemlidir. Pap Smear testi oluşmamış olan ya da oluşmaya yüz tutmuş olan kanser hücrelerini tespit edebilmektedir. Bu sebeple Pap Smear testi kadın hastalıklarından korunma yollarından birisi olarak tercih edilmektedir. Her kadın yılda bir kez mutlaka Pap Smear testi yaptırmalıdır.

Kadın Hastalıkları Neden Olur? Kadın Hastalıklarından Korunmak İçin İpuçları


• Temizlikte yöne dikkat etmek kadın hastalıkları ve enfeksiyonunu engellemek adına oldukça önemlidir. Arkadan öne doğru yapılan temizlik mikropların taşınmasını sağlar. Kadın hastalıklarından korunmak için önden arkaya temizlik yapılmalıdır.

• Vajinal duştan uzak durulmalıdır. Vajinayı basınçlı su ile yıkamak sağlıklı sonuçlar doğurmamaktadır. Bu uygulama vajina içerisindeki asit-baz dengesini değiştirir ve çeşitli enfeksiyonlara sebep olur.

• Temiz iç çamaşırı kullanmamak ve günlük olarak çamaşır değiştirmemek kadın hastalıklarının nedenleri arasında görülmektedir. Kirli ve kalitesiz iç çamaşırı kullanımı enfeksiyon
riskini arttırır ve mantar oluşumuna sebep olur.

• Aşırı dar giysiler uzun süreli kullanımda genital bölgede nem oranının artmasını sağlar. Bu sebeple uzun süre aşırı dar kıyafetler kullanılmamalıdır. Son derece kolay görünen bu
ipucu ile kadın hastalıklarından korunabilirsiniz.

• Genital temizlik ürünleri temizliği sağlamazken aynı zamanda çeşitli kimyasallar içerdikleri için sorunlar meydana getirmektedir. Kadın hastalıklarından korunmak için genital bölgede kimyasal ürün kullanımı gerçekleştirilmemelidir.




Kadınsal hastalıklar neden olur? Kadın hastalıklarından korunma yolları nelerdir? Soruları ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu şekilde yanıtlandırılmaktadır. Sizler de kişisel temizliğe dikkat ederek kadın hastalıklarından korunabilirsiniz. Kadın hastalıkları belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybedilmeden doktor kontrolün gidilmesi önerilmektedir.

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