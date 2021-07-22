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Kaçan koyunun peşinden kaybolmuştu!

Kaçan koyunun peşinden kaybolmuştu!

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bayramın birinci günü kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker, ölü olarak bulundu.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 20:47
Kaçan koyunun peşinden kaybolmuştu!

Ankara'da Pursaklar ilçesinde dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gittikten sonra kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in (20) cansız bedenine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın ilk günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçtı. Onur ve dedesi, dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak farklı bir yoldan gidip koyunun önüne geçmek istedi. Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kaybolmuştu.

Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verilmişti. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamamıştı.Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve dron kullanıldı. Ancak yine Onur'un izine rastlanmamıştı.


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