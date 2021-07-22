İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Temmuz hava durumu raporu.
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli değişiklik öngörülmeyen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.