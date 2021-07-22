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Yaşam
İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Temmuz hava durumu raporu.

Yaşam / 22 Temmuz 2021 Perşembe 09:40
İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik öngörülmeyen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI


Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR


Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.


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