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İletişim Başkanı Altun ve Sağlık Bakanı Koca’dan Arhavi mesajı!

İletişim Başkanı Altun ve Sağlık Bakanı Koca’dan Arhavi mesajı!

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketi büyük hasara yol açarken, devlet de tüm imkanlarıyla Arhavi’ye desteğe koştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bölgede olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla en kısa sürede yaraların sarılmasını temin edecektir. Arhavi’ye büyük geçmiş olsun” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bölgede 7 adet 112 ambulans ve bir UMKE timinin görevlendirildiğini belirtti.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 18:25
İletişim Başkanı Altun ve Sağlık Bakanı Koca’dan Arhavi mesajı!

Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları ifade etti:

'Aşırı yağışlardan dolayı sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'ye büyük geçmiş olsun. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu çalışmaları yerinde takip etmek üzere bölgededir. Devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla en kısa sürede yaraların sarılmasını temin edecektir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Artvin Arhavi'de göçük altında kalan ve hastaneye nakli yapılan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.





'GEÇMİŞ OLSUN ARTVİN, SAĞLIĞIN İÇİN VARIZ'

Bakan Koca, Twitter'dan Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

'Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız.'



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