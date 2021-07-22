İçişleri açıkladı! Ağrı'da PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz

PKK terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellendi. Aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.



KARTAVİN DAĞI BÖLGESİNDE OPERASYON



Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı-Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA - SİHA destekli operasyonda aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 PKK terör örgütü üyesi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.