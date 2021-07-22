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İçişleri açıkladı! Ağrı'da PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz

İçişleri açıkladı! Ağrı'da PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz

PKK terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellendi. Aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:51
İçişleri açıkladı! Ağrı'da PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz

PKK terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellendi. Aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

KARTAVİN DAĞI BÖLGESİNDE OPERASYON

Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı-Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA - SİHA destekli operasyonda aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 PKK terör örgütü üyesi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.


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